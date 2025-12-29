墨西哥跨洋铁路列车出轨事故 至少13人丧命

（法新社墨西哥市28日电） 墨西哥西南部瓦哈卡州（Oaxaca）今天发生「跨洋铁路」（Interoceanic Train）列车出轨事故，至少造成13人死亡、98人受伤。

墨西哥海军指出，事故列车行经尼桑达镇（Nizanda）附近时出轨，车上共载有250人，包括9名列车人员与241名乘客。

海军最初通报有20人受伤，数小时后在声明中指出，「共有98人受伤…不幸的是，有13人丧生」。

目前确认有193人已经脱险。列车上共有98人受伤，其中36人正在接受治疗。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）在社群平台X表示，伤者中有5人情况危急，并补充说，她已指示高层官员前往事故现场，协助受害者与罹难者家属。

瓦哈卡州州长克鲁斯（Salomon Jara Cruz）向罹难者家属表达哀悼，并表示州政府正与联邦机构协调合作，以协助受害者。

墨西哥检察长办公室表示已对此展开调查，以厘清事故原因。墨西哥市检察长拉莫斯（Ernestina Godoy Ramos）也在社群媒体上证实此事。

墨西哥跨洋铁路2023年在前总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）任内启用，属于「跨洋走廊」（Interoceanic Corridor）大型计画的一环。

墨西哥政府计画将特万特佩克地峡（Isthmus of Tehuantepec）打造成国际贸易的战略走廊，透过扩建港口、铁路与工业基础设施，建立一条可与巴拿马运河（Panama Canal）竞争的替代运输路线。

此外，这项计画也是墨西哥政府在东南部地区发展铁路运输系统，以促进区域经济发展的重要政策之一。

12月20日，同一路线也曾发生列车与试图穿越铁轨的货车相撞事故，幸未造成人员死亡。（编译：刘文瑜）