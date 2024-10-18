乌克兰或成全球排雷行动的转折点

今年3月，杜利在乌克兰拍摄参与排雷行动的人员，其中包括基辅州的排雷员奥列克桑德拉·叶夫多基莫娃(Oleksandra Yevdokimova)。 Giles Duley

英国知名摄影师贾尔斯·杜利于本周四(11月17日)在瑞士举行的乌克兰排雷行动会议上发表讲话。他解释了为何现在是彻底杜绝那些在战后依然威胁生命的武器的最佳时机。

11 分钟

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

相关内容

相关内容 我们关于瑞士政治的时事通讯 浓缩的瑞士政治：公投选举、议会议政和切中时弊的新观点。一份时事通讯中，有您发表观点所需的一切信息。 更多阅览 我们关于瑞士政治的时事通讯

乌克兰时间晚上八点左右，英国摄影师贾尔斯·杜利(Giles Duley)刚刚赶回哈尔科夫附近的酒店房间，接听我们的视频电话。他一整天都在前线与乌克兰士兵在一起，拍摄他们安静、平凡的瞬间，并计划在我们结束通话后返回那里。

杜利说：“我对坦克、爆炸和飞机不感兴趣。我真正关心的是那些因战争而生活被毁的个人。我拍摄他们看着自己孩子的照片–他们已经两年多没见过自己的孩子了。”

杜利出生于伦敦，过去二十多年里他走遍全球，用镜头记录那些深受战争影响的人们。2015年以来，他已经去了乌克兰20到30次。他的拍摄对象包括地雷幸存者及其照料者、排雷人员、义肢技师，以及那些土地上布满地雷的农民。

据估计，乌克兰至多有30%的土地被地雷和手榴弹等未爆弹药污染。如今，乌克兰已成为全球地雷污染最严重的国家。杜利感叹道：“乌克兰的地雷污染规模是我从未见过的。”

本周，这位摄影师来到洛桑，在瑞士和乌克兰共同主办的乌克兰排雷行动高级别会议上发言。会议旨在协调国际社会对这个东欧国家排雷工作的支持。为纪念这次活动，杜利将在瑞士洛桑举办一场地雷摄影展，展出他多年来收集到的地雷照片，展览将持续到十月底。

独一无二的人际交往能力

对于53岁的杜利来说，有关这个主题的拍摄既是专业工作，也是个人经历的产物。作为摄影记者，他的早期任务之一就是报道安哥拉的排雷行动。2011年，杜利在阿富汗跟随一个美国军团工作期间，不幸踩中了简易爆炸装置(IED)，这场可怕的意外导致他失去了左臂和双腿，彻底改变了他的人生。

杜利说：“我总是说，我受伤是因为我热衷于讲述战争遗留影响的故事。” Giles Duley/Legacy of War Foundation

经历了一年的住院治疗、多次手术和数月的康复期后，身为三肢截肢者的杜利做出了一个令人意想不到的决定。他再次回到阿富汗，拍摄了一部关于平民因战争致残的纪录片。

他说：“我从未怀疑过自己是否还会继续拍摄。我知道自己不会像以前那样有创造力，因为我不能像以前那样从各个角度拍摄，但我拥有别人没有的(人际)交往能力。幸运的是，我一直很擅长与人建立关系，这是我的强项。而在我受伤后，这种能力反而更加突显了。”

这一感悟成为杜利新生活的起点。他不仅坚定倡导支持冲突幸存者，还创立了“战争遗产基金会”(Legacy of War Foundation)这一慈善组织，成为联合国首位冲突与建设和平局势中的残疾人权利全球倡导者。他还在Vice运营的YouTube美食频道Munchies中亮相，与那些饱受战争摧残的家庭一起做饭吃。

杜利此次来到洛桑演讲的原因，正是他自事故以来所做一切的初衷：“如果我的工作能让一个孩子免于经历我每天所承受的痛苦–无论是身体上的疼痛，还是情感上的创伤，抑或是社会对我的异样眼光–那么我的工作就是值得的。”

研发新型排雷技术

根据《2023年地雷监测报告》，全球有60个国家或地区受到杀伤人员地雷的污染。2022年，全球有近5’000人因地雷或战争遗留爆炸物伤亡。同年，乌克兰因地雷和战争遗留爆炸物造成的平民伤亡人数(608人)比2021年(58人)增加了10倍。

杜利认为，当前对乌克兰的关注有助于未来解决其他国家的类似问题。

他说：“乌克兰可能会成为一个转折点，让人们意识到问题的严重性，同时看到解决问题的方法。”他还指出，乌克兰正在研发创新技术来应对这一挑战。”

安哥拉的技师正在为一个名叫萨帕洛(Sapalo)的小男孩制作义肢，萨帕洛因未爆弹药爆炸而失去了双腿。杜利说：“他们没有资金，设备也坏了，但他们每天都会去那里，努力制作义肢。这其中蕴含着人性光辉。” @Mag / Giles Duley

联合国开发计划署驻乌克兰办事处的保罗·希斯洛普(Paul Hislop)写道，这包括使用机器人、无人机和人工智能探测地雷，这些技术“有可能[为人道主义排雷工作]带来根本性变革”。希斯洛普还指出，这些技术成本低、效用高，还能节省数百万美元的开支。

目前，乌克兰是全球接受排雷援助资金最多的国家。2022年，乌克兰获得了1.6亿美元(约合人民币11.37亿元)的援助，远超第二大受援国伊拉克(8’900万美元)。

杜利表示：“乌克兰的地雷问题规模、投入的资金以及乌克兰人的创新能力，意味着他们将研发出新的技术，进而帮助其他国家排雷。”

地雷再次成为常用武器

瑞士是1999年《禁止地雷公约》的首批签署国之一，杜利认为瑞士与日本(计划于2025年在乌克兰召开排雷会议)和韩国等捐助国一样，在全球人道主义排雷行动中发挥着领导作用。过去30年来，瑞士一直为世界各地的排雷行动项目提供资金，并承诺在未来三年为乌克兰的排雷工作提供1亿瑞郎的资金支持；日本已认捐7’000万美元。杜利说，现在比任何时候都更需要这些国家发挥领导作用。

他说：“这是一个非常危险的时期，因为这些年来，地雷逐渐被视为过时的武器。但突然之间，地雷再次成为一种常用武器。我们必须确保这种现象不会成为社会接受的常态。”

在洛桑的爱丽舍摄影博物馆(Photo Elysée)展览中，杜利希望提醒观展人，地雷实际上是全球军火贸易的一种商品，这个市场的规模估计高达1’270亿美元。为了传递这一信息，杜利把地雷展示成“珍贵物品”。本次展览的名称为《死亡之物》(Objets de mort)。

“在展览中，对我来说很重要的一点是，既要展示现在[冲突中]的武器，也要展示过去战争中的武器，甚至回溯第一次世界大战的武器[如图]，以此提醒人们这种武器至今仍在夺去生命。” Giles Duley

杜利指出：“你可以在军火展上买到这些武器，我想把它们拍得像奢侈品一样，仿佛它们是昂贵的手表或香水，就像刊登在《Vogue》或《GQ》杂志中的物品一样。我喜欢这种方式，先吸引观众的注意力，然后他们才发现，自己看到的其实是专门用来杀伤或致残的武器。”

我拍摄的是爱

杜利的摄影风格源自他年轻时为全球顶级时尚和音乐杂志拍摄列尼·克拉维兹(Lenny Kravitz)等音乐人的经历。然而，到二十多岁时，他逐渐对这条职业道路产生了幻灭感，正如他在2023年接受Euronews采访时所说的那样。受自己仰慕已久的战地摄影师唐·麦卡林(Don McCullin)的启发，杜利决定开始记录战争的影响。很快，他就开始接触地雷幸存者，并将此作为工作的一部分。

杜利说：“在我去过的伊拉克、阿富汗或叙利亚的医院里，很多孩子因为把地雷当作玩具捡起来，失去了双手。这次会议的焦点是乌克兰，但这种问题同样存在于也门、巴勒斯坦、老挝、越南、柬埔寨、哥伦比亚。这是全球性问题。即使我们不在了，这些武器也会夺走生命。”

在阿富汗，年轻的阿塔库拉(Ataqullah)正在安装义肢。杜利说：“一个简单的事实是，我们不能继续以平民为打击目标来寻求和平。” Giles Duley

最近几周，杜利为了展现战争的遗留问题，两次前往纽约，还去了乌克兰，期间在伦敦短暂停留。他接下来计划前往柬埔寨和黎巴嫩，不过在此之前，他会先回家短暂休息，处理基金会事务，并为朋友们做饭，这是他最喜欢的放松方式。

杜利说：“食物是战争的反面，因为战争充满仇恨。而食物则代表着团聚。食物代表着爱。”

“我不是在拍摄战争，”他继续说道，“我拍摄的是爱。我拍摄给婴儿喂奶的母亲和给孙女梳头的祖母。我在寻找共同的人性光辉，因为无论我走到哪里，大多数人都只想养家糊口，感到安全，梦想自己的孩子有一个更美好的未来。”

(编辑：弗吉妮·曼金，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)



相关内容

相关内容 我们关于外交事务的时事通讯 瑞士处在不停变化的世界里。欢迎您和我们一起观察瑞士的外交政策及其发展。我们会对此话题进行深入分析。 更多阅览 我们关于外交事务的时事通讯