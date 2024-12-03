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从瑞士角度看联黎部队和中东危机

A Swiss military observer keeps watch over the Golan Heights in Israel
一名瑞士军事观察员在仔细观察戈兰高地，这片地区在1967年的第三次中东战争之后被纳入以色列版图。 swissinfo.ch

随着以色列打击黎巴嫩南部的真主党，联合国维和部队也遭遇攻击。瑞士资讯swissinfo.ch专门去了解联合国驻黎巴嫩临时部队和瑞士在这一动荡地区的作用。 同时，让我们通过瑞士视角对中东危机进行一次历史回顾。

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一位屡获殊荣的记者，瑞士资讯swissinfo.ch阿拉伯语部负责人。在2021年移居瑞士之前，她曾就职于多家阿拉伯和国际媒体，报道人权、移民和外交事务。

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联黎部队是什么？ 

联合国驻黎巴嫩临时部队(UNIFIL，简称“联黎部队”)部署在黎巴嫩南部，是一支目前有1万兵力的维和部队。这个部队成立于1978年3月，此前巴勒斯坦解放组织以黎巴嫩为基地频繁袭击以色列，作为回应以色列第一次入侵黎巴嫩，联合国安理会因此设立联黎部队。联黎部队最初的任务是确认以色列军队撤出黎巴嫩，恢复国际和平与安全，并协助黎巴嫩政府重新控制这片地区。 

联黎部队主要由借调到联合国工作的各国军队和警察人员组成，但也有一小部分文职人员。联黎部队的欧洲派遣国包括意大利、法国、西班牙和爱尔兰。就部队人数而言，意大利是最大的西方派遣国，部署了近900名士兵，而印度尼西亚是联黎部队最大的部队派遣国，共派驻1’231人。 

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联黎部队的任务经历了怎样的演变？ 

数十年来联黎部队面临过重大挑战。其任务的变化反映出以色列和黎巴嫩之间的军事发展。 

1982年6月，以色列第二次入侵黎巴嫩。这为在黎巴嫩南部建立安全区创造了条件，以色列在以基督教为主的南黎巴嫩军(SLA)的支持下，一直将该安全区维持到2000年。由伊朗资助的真主党是为了抵抗以色列的第二次占领而成立，并成为黎巴嫩一支强大的政治和军事力量。 

2000年4月，以色列宣布完全撤出黎巴嫩。到5月份，以色列国防军和南黎巴嫩军全部撤出，联合国从而设立所谓的“蓝线”来核查撤军情况，标志着以色列占领的结束。同年10月，联合国安理会通过了第1310号决议，认可了这一事态发展，鼓励黎巴嫩加强在南部的兵力，而当时黎南部是真主党的大本营。 

2006年以色列与真主党再次交战之后，安理会通过了第1701号决议，大幅扩充联黎部队的任务范围。这包括将联黎部队的兵力增加到1.5万人(黎巴嫩方面亦部署同等兵力)，并建立一支海事工作队，协助黎巴嫩海军监控沿海水域，防止未经授权的武器转让。 

联黎部队与联合国停战监督组织有何区别？ 

联黎部队在联合国停战监督组织(UNTSO)的大框架内运作，后者提供军事观察员以支持和平行动，而瑞士也积极参与其中。 

联合国停战监督组织成立于1948年，是联合国的第一个维持和平行动。该组织由大约150名非武装军事观察员和200多名文职人员组成。 

联合国停战监督组织观察员的任务，是协助黎巴嫩南部的联黎部队和戈兰高地的联合国脱离接触观察员部队。此外，停战监督组织还在埃及、以色列、约旦、黎巴嫩和叙利亚等国设有联络处，以促进对话和区域合作。以色列在1967年的第三次中东战争(又称“六日战争”)期间从叙利亚手中夺取了戈兰高地，并一直军事占领至今。 

联黎部队目前面临哪些挑战？ 

自10月初以色列为摧毁真主党向黎巴嫩发动地面攻势以来，联黎部队已在黎巴嫩南部遭受了20多次袭击。而2023年10月加沙战争开始至今，真主党和以色列一直都有越界交火。 

10月29日，一枚可能是由真主党或其下属组织发射的火箭弹袭击了联黎部队位于黎巴嫩南部纳古拉的总部。火箭弹击中了一个车辆维修车间并引发火灾，8名维和人员(均为奥地利士兵)受了轻伤和皮外伤。 

以色列在黎巴嫩的地面攻势一再将联合国维和人员置于危险境地。11月7日，六名马来西亚维和人员在乘坐联合国大巴经过检查站时，路遇以色列无人机的致命袭击。这几人受了伤，而附近一辆汽车里有三人丧生。第二天，联黎部队称以色列国防军士兵使用挖掘机和推土机，摧毁了他们一个维和驻地的围栏和混凝土结构。 

联黎部队认为此类行动是蓄意的。10月联黎部队曾指责以色列军队违反了联合国安理会第1701号决议，这个决议意在结束以色列与真主党之间早先的敌对行动。联黎部队指出，在多起事件中，以色列袭击的目标是联黎部队人员，已造成人员受伤、行动中断和基础设施受损等后果。 

以色列驳回了称其蓄意针对联合国维和人员的指控。以总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)在10月14日的视频讲话中表示，联黎部队应“暂时避开危险”。按照联黎部队的说法，以色列国防军还一再要求该部队“撤出蓝线沿线阵地，并蓄意破坏联合国阵地”。 

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(António Guterres)上个月警告说，对联黎部队的袭击“可能构成战争罪”。该维和部队则表示，尽管他们及其部队派遣国都面临压力，但仍计划继续驻守。 

瑞士在联合国维和行动中扮演什么角色？ 

瑞士未直接参与联黎部队在黎巴嫩或联合国脱离接触观察员部队(UNDOF)在戈兰高地的任务。在写给瑞士资讯的一封电邮中，瑞士武装部队国际司令部(SWISSINT)联络主管丹尼尔·塞克勒(Daniel Seckler)澄清了这一点：“联合国停战监督组织是瑞士在中东部署军事人员的唯一维和任务。” 

《联邦宪法》和《军事法》的规定，瑞士武装部队国际司令部负责执行瑞士在海外的维和任务。这个任务是瑞士武装部队的三大核心职责之一。 

外部内容

自1990年起，瑞士一直在向世界各地的联合国维和行动派遣非武装军事观察员和联络官。目前有近300名瑞士人(军衔从列兵到少将)在18个国家的维和任务中工作。 

在联合国停战监督组织框架下，瑞士向下列地点派驻了军事人员：以色列(三名工作人员，包括任务负责人)、叙利亚(六名)、黎巴嫩(三名)和埃及(一名)。约旦虽属于联合国停战监督组织行动区，但未被部署瑞士人员。 

2021年10月，古特雷斯任命瑞士少将帕特里克·高查特(Patrick Gauchat)担任联合国停战监督组织负责人，瑞士对该组织的贡献达到了一个里程碑。这是瑞士军官首次指挥联合国维和任务。 

在以色列-黎巴嫩停火签订协议之后，瑞士是否有可能加入联黎部队呢？瑞士军队海外任务中心Swissint回答瑞士资讯说，目前联合国尚未向瑞士提出意向。因此，瑞士目前没有参加联黎部队的计划。不过，瑞士正在密切关注该地区的事态发展以及在军事上促进和平的可能机会。

>> 观看我们采访停战监督组织瑞士负责人的视频，了解监督中东停火所面临的挑战。 

(编辑：Lindsey Johnstone/ds/livm，编译自英语：小雷/gj)

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