按照瑞士法律，向外国官员赠送劳力士是否构成行贿？

9 分钟

美国总统唐纳德·特朗普不久前在椭圆形办公室接见多家瑞士企业高管，此事在大西洋两岸引发了有关腐败问题的讨论。

引发争议的不只是并非瑞士政府正式代表的商界人士带着礼物-一只劳力士(Rolex)台钟以及一根刻了字的金条-前去拜会。

回应读者关于瑞士外交的提问 本文源于一名瑞士资讯swissinfo.ch用户的提问。该读者询问，向唐纳德·特朗普赠送时钟的人，是否可能依据瑞士法律因行贿而被起诉。如果你也有关于瑞士贸易或外交的问题，欢迎通过留言与我们联系。

此次会面发生在两国宣布达成协议前的数日。根据该协议，特朗普政府此前对瑞士制造商征收的39%关税将下调至15%，与欧盟适用的税率相同。

这一时间顺序引起了外界的关注。

美国是瑞士的第二大商品出口市场，对瑞士而言，与之达成协议的进展此前一直很缓慢。但在与这些企业高管会面后，特朗普指示其贸易代表继续推进谈判。甚至连瑞士联邦经济事务部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)都向媒体坦言，就是从那时起“一切开始加速进行”。

外部内容

与此同时，两名瑞士绿党议员已呼吁由联邦总检察长办公室展开调查，以查明相关事件是否构成对行贿法律的刑事违反。

一种“不正当利益”

在瑞士，《刑法》第322条禁止向外国官员提供“不正当利益”，以促使其在行使自由裁量权的公务活动中采取某种行为。

苏黎世应用科技大学(ZHAW)刑法讲师克洛德·贝尔特兴格(Claude Bertschinger)解释说，若某项利益并非依法应缴的款项(例如税款)，且既不为法律所允许、也未被社会习俗所容忍，便构成“不正当”。他补充道，何谓“社会可接受”，需结合当地法律与社会惯例来判断。

贝尔特兴格表示，在瑞士，政府官员收受巧克力被视为“社会可接受”，但更昂贵的礼物则不可接受，从而构成不正当利益。

瑞士政府雇员不得保留价值超过200瑞郎(约合人民币1770元)的礼物，超过这一金额的礼品必须上交国家。对美国官员而言，来自外国政府的礼物上限为480美元(约合人民币3380元)。

有报道称，这只劳力士台钟的价值可能高达4万瑞郎(约合人民币35.4万元)，而那根据称刻有数字“45”和“47”(分别指特朗普的两届总统任期)的金条，价值或高达10万瑞郎。

相关内容

相关内容 外交事务 从精美绝伦到匠心独具：探访瑞士外交国礼藏宝库 此内容发布于 您还在为挑选新年礼物而烦恼吗？不妨换位思考一下，世界各国元首及政府首脑面对互赠国礼，又会承受怎样的压力。 更多阅览 从精美绝伦到匠心独具：探访瑞士外交国礼藏宝库

在判断一项利益是否不正当时，使用方式和具体情况同样关键，专攻经济犯罪的律师黛博拉·洪迪乌斯(Deborah Hondius)在接受瑞士法语区公共广播电视台RTS采访时指出。她说，若礼物是出于礼节或表达感谢，通常不会被视为不正当。

贵金属公司MKS Pamp和劳力士均谢绝说明赠礼的具体意图。不过，赠送金条的MKS在发给瑞士资讯的声明中表示：“这些礼物是代表出席会面的整个团体赠予总统图书馆的，完全符合美国和瑞士法律，并已事先与白宫伦理顾问核准。”

合众集团(Partners Group)联合创始人阿尔弗雷德·甘特纳也在媒体采访中重申，这些礼物并非送给特朗普本人的，“而是送给美国公众，送给总统图书馆”。

然而，前美国总统乔治·W·布什(George W. Bush)的伦理顾问理查德·佩因特(Richard Painter)在美国公共电台NPR上指出，总统图书馆本质上是一个私人机构。因此，赠予该图书馆的任何礼物，都很难说是送给“美国人民”的。

特朗普在自己的第二个总统任期内，迄今已收到多件奢华礼物，其中包括卡塔尔赠送的一架价值4亿美元的豪华飞机。白宫方面表示，该飞机将移交总统图书馆。特朗普近期还签署了一项行政命令，承诺在卡塔尔遭他国攻击时为其提供防卫支持。

一种“利益交换”？

贝尔特兴格解释，认定行贿责任的另一项关键考量在于，是否存在“发生在官员职权范围内的利益交换(quid pro quo)”。

据帕尔莫兰介绍，这几位企业高管与特朗普的会面为瑞士就关税问题提请总统注意提供了机会。

他在接受《每日导报》(Tages Anzeiger)采访时表示：“当我们从工商界代表那里得知，其中一些人可能有直接面见美国总统的机会时，我们便认为这是一个把关税问题摆到最优先位置的契机。”

就在造访白宫的几周前，劳力士首席执行官杜富尔邀请特朗普登上劳力士企业包厢，一起观看美国网球公开赛(US Open)男单决赛，此事曾登上各报章新闻头条。 Keystone

贝尔特兴格指出，由于特朗普是通过总统行政命令加征关税，且相关关税已正式生效，“我们可以认为，是否征收关税-至少在表面上-‘取决于总统的自由裁量权’，”他说：“因此从理论上讲，有可能存在一种有效的利益交换，因为关税调整的宣布是在向总统赠送礼物不久之后。”

不过，帕尔莫兰坚称，这些企业首席执行官与特朗普会面，“只是为了阐明他们的立场”。他强调：“真正进行谈判的，仍然是联邦委员会(瑞士政府行政机构)。”

瑞士政府一名发言人告知瑞士资讯，企业界人士与美国总统的会面属于“一项私人行为”，并拒绝就此进一步评论。

在瑞士境外

另一个需要考虑的关键因素，是涉嫌行贿的行为发生的地点。

“《刑法》通常只适用于在瑞士境内实施的轻重罪行”，贝尔特兴格解释，而此次赠礼发生在完全位于美国境内的一场会面中。按照《刑法》的规定，犯罪行为被视为发生在行为人实施该行为之处，或犯罪结果产生之地。

相关内容 讨论 提问者： Giannis Mavris 美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？ 您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。 参与讨论 58 赞 查看讨论

这位律师表示，法律确实对这些原则设有例外，但例外是否适用于类似案件，迄今尚未经过司法检验。

他指出：“鉴于缺乏先例，目前无法确定这些例外是否会适用。”

联邦总检察长办公室是否会决定展开调查仍有待观察，即便启动调查，也还有待其判断，在劳力士台钟与金条这个案例中，《刑法》是否具有适用性。

(编辑：Tony Barrett/vm/ac，编译自英语：小雷/gj)

相关内容

相关内容 外交事务 我们关于外交事务的时事通讯 瑞士处在不停变化的世界里。欢迎您和我们一起观察瑞士的外交政策及其发展。我们会对此话题进行深入分析。 更多阅览 我们关于外交事务的时事通讯

阅读最长 讨论最多