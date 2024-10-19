揭秘Telegram创始人杜洛夫的6件惊天大事

2017年8月1日，Telegram联合创始人帕维尔·杜洛夫(Pavel Durov)在印尼雅加达会见印尼通信与信息部部长鲁迪安塔拉(Rudiantara)后。 Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.

你知道加密聊天软件Telegram(中文名：电报、纸飞机)创始人帕维尔·杜洛夫(Pawel Durow)在瑞士也被人起诉，而且他有100多个亲生子女吗？瑞士资讯SWI swissinfo.ch为你揭示有关这位神秘人物的6件惊天大事。

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2024年8月24日，39岁的亿万富豪、Telegram聊天软件创始人帕维尔·杜洛夫在巴黎附近的布尔歇机场被捕。

4天后，他被以500万欧元(约4000万人民币)保释金保释，但条件是不得离开法国，并每周向警方报到两次。

他被指控同有组织犯罪有关联，涉及的罪行包括：拒绝与官方合作以及协同毒品交易和儿童色情制品的传播。

这起案件可能会首开先河，为社交媒体平台及其高管对存储或传输数据的责权判定提供先例。

2018年5月1日，在圣彼得堡举行的“五一”集会上，人们手持 Telegram创始人帕维尔·杜洛夫造型的图标，抗议俄罗斯封杀这款流行的聊天软件。 Afp Or Licensors

1.瑞士两起诉讼针对杜洛夫

8月28日，《福布斯》杂志报道，44岁的律师伊莲娜·博尔格(Irina Bolgar)在日内瓦对杜洛夫提起诉讼。

博尔格是一位来自圣彼得堡的俄罗斯公民，与杜洛夫育有三个孩子，目前居住在瑞士。她指控杜洛夫对他们的一个孩子有身体暴力行为。

博尔格此前曾指控杜洛夫未按月向她支付15万欧元的抚养费，该信息是《福布斯》杂志从法庭文件中获得的。据美国媒体报道，她与杜洛夫于2012年相识，但从未结婚。

《福布斯》根据这份法庭文件报道，杜洛夫被指控对其2017年出生的儿子使用了暴力，这些事件发生在2021-2022年之间，造成了不同程度的身体受伤，其中包括脑震荡。

2024年6月，这位母亲又针对子女的抚养费提起了诉讼。博尔格称，杜洛夫自2022年9月以来就没再见过孩子，也没有支付过抚养费。

2023年4月，博尔加还申请了孩子们的单独监护权。同年5月，法院剥夺了杜洛夫对孩子的监护权。据《福布斯》报道，他并未对此判决提出上诉。

2.Telegram由俄罗斯资金资助

Telegram于2013年在俄罗斯成立；直到2017年，这个社交媒体平台都是由杜洛夫自掏腰包经营的，2018年，他推出了区块链平台Telegram Open Network(TON)，通过出售加密货币Gram来筹集资金支付服务器费用。据称，他共筹集了约18亿美元的资金。

投资者中包括俄罗斯亿万富翁罗曼·阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)、俄罗斯总统普京的前部长之一米哈伊尔·阿比佐夫(Mikhail Abyzov)以及俄罗斯商人赛义德·古捷列夫(Said Gutseriev)等。

据俄罗斯网络调查媒体“重要故事”(Important Stories)报道，投资者中还包括前威卡(Wirecard)董事会成员扬·马萨莱克(Jan Marsalek)，据说他目前藏身于俄罗斯。威卡是一家德国支付商和金融服务提供商，现已破产。

2024年9月，“重要故事”披露，俄罗斯大宗商品公司Stiron B.V. 在2018年也向Telegram投资了约1000万欧元，这是其他投资者对该项目的平均投资额。

3.法国指控Telegram犯有十二项刑事罪

杜洛夫被捕后，巴黎检察院于2024年8月26日发布新闻稿称，杜洛夫是在刑事调查中被捕的，案件还涉及一些尚未查明身份的人。

他被指控犯有十二项刑事罪，罪名包括拒绝配合提供官方需要的信息；以及配合传播色情图像、毒品和黑客工具。

据《华尔街日报》报道，2017年法国情报部门与阿拉伯联合酋长国情报部门开展过一次联合行动，期间杜洛夫的手机被黑客解锁。

这次行动被称为“紫色音乐”行动，起因是因为法国担心“伊斯兰国”(IS)可能利用Telegram招募战斗人员并策划恐怖袭击。

2015年9月21日，在 “TechCrunch Disrupt SF 2015”的第一天，Telegram首席执行官兼创始人帕维尔·杜洛夫在加利福尼亚州旧金山的70号码头登台演讲。 2015 Getty Images

去年9月，网络媒体“Politico”报道，针对这位Telegram创始人的诉讼始于警方的一次卧底行动，在这次行动中，一名卧底调查员用化名在Telegram上与一名性侵嫌疑人进行了交流。该嫌疑人承认与未成年少女有过接触并实施了强奸。

Politico编辑部查到的一份法庭文件显示，调查由”全国未成年人保护办公室”(OFMIN)启动，这是法国警方成立于2023年的一个部门。调查人员找到了一些在Telegram上讨论性暴力的群聊链接。

帕维尔和尼古莱·杜洛夫。 DR

由于Telegram拒绝透露嫌疑人的身份，保护未成年人办公室应巴黎检察院的要求，于2024年2月8日对杜洛夫及其哥哥尼古莱·杜洛夫(Nikolai Durow)展开了初步调查。

尼古莱·杜洛夫在Telegram的开发过程中起到了关键作用。他是带来灵感让Telegram拥有自己的加密货币和区块链平台的幕后策划人。

杜洛夫目前正在等待审判，审判日期尚未确定。

4.杜洛夫见过两位国家元首

2018年，法国总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)首次会见了杜洛夫，当时这位Telegram负责人申请加入法国国籍。据《华尔街日报》同年报道，马克龙提议将Telegram总部迁来巴黎，但被杜洛夫拒绝了。

据法国媒体报道，杜洛夫今年8月在布尔歇机场着陆后表示，他来法国是为了与马克龙总统会面，但法国总统对此予以否认。

而俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在杜洛夫被捕之际证实，他“多年前”曾与杜洛夫见过一次面。

当克格勃最重要的继承者-俄罗斯联邦安全局要求Telegram交出2013年参加亲欧盟广场起义的乌克兰用户数据后，杜洛夫于2014年离开了俄罗斯。

这些游行活动的起因是乌克兰总统违背议会的意思，拒绝在一份协议上签字，以示与欧盟保持距离。

2014年，杜洛夫在社交媒体上发表告别声明，表示因为俄罗斯缺乏一个独立的司法机构，所以他无法返回俄罗斯。自此，他一直远离俄罗斯。

5.此案将对未来社交媒体平台的监管产生影响

杜洛夫的被捕现在成为一个范例，令人注意到，社交媒体平台及其运营商是怎样对那些存储在其平台上的数据负责的。

瑞士律师博格丹·普伦西莱维奇(Bogdan Prensilevich)专门从事新技术、互联网法律和加密货币领域的研究，他说：”社交媒体运营商和所有其他公民一样，也必须守法，配合官方和法院的合法要求。“

瑞士律师博格丹·普伦西莱维奇(Bogdan Prensilevich)专门从事新技术、互联网法律和加密货币领域的研究。 zVg

法国的秘密调查是合法的。普伦西莱维奇说：”如果执法部门有足够的理由相信有人正在通过电话策划或实施犯罪，他们有权向电信公司发出窃听令，电信公司必须服从。”

普伦西莱维奇律师在瑞士Lexpro律师事务所工作，他说：”如果电信公司以言论自由等理由拒绝执行窃听令，那么检察院会毫无疑问以违反法律为由对其进行处罚。“

国际司法合作专家、巴黎-斯特克雷蒂尔大学法学教授卡玛莉亚-梅赫蒂耶娃(Kamalia Mehtiyeva)。 zVg

国际司法合作专家、巴黎-斯特克雷蒂尔大学法学教授卡玛莉亚·梅赫蒂耶娃(Kamalia Mehtiyeva)认为，此案有两个难点：如何证明指控属实；以及如何证明指控归咎于公司或其老板？

梅赫蒂耶娃告诉瑞士资讯：”杜洛夫案中这些问题的答案可能会从根本上改变有关数字平台的法律。”

杜洛夫被捕后，他所在的公司发表声明强调，Telegram遵守欧盟法律，包括《数字服务法》，其审核措施符合行业标准，并在不断改进。

该公司还表示：”Telegram的首席执行官帕维尔·杜洛夫是光明磊落的，他经常在欧洲各地巡游，因此指责该平台或其所有者有滥用行为是不可能的。“

6.杜洛夫有100多个亲生子女

2014年，俄罗斯媒体报道，杜洛夫有两个孩子，分别出生于2009年和2010年。

杜洛夫的前伴侣博尔加要求美国媒体公司“福布斯”更新他们的亿万富豪排行榜中杜洛夫孩子的数据，加上他的三个孩子。

随后，杜洛夫通过他的Telegram账号宣布，由于他参加了一项精子捐赠计划，他现在是100多个孩子的亲生父亲。

(编辑：Virginie Mangin，编译自德文：杨煦冬/gj)