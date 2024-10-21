揭秘Telegram創辦人杜洛夫的6件驚天大事

2017年8月1日，Telegram聯合創始人帕維爾·杜洛夫(Pavel Durov)在印尼雅加達會見印尼通訊與資訊部部長魯迪安塔拉(Rudiantara)後。 Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.

你知道加密聊天軟體Telegram(中文名：電報、紙飛機)創始人帕維爾·杜洛夫(Pawel Durow)在瑞士也被起訴，而且他有100多個親生子女嗎？瑞士資訊SWI swissinfo.ch為你揭露有關這位神秘人物的6件驚天大事。

12 分钟

Elena Servettaz





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2024年8月24日，39歲的億萬富豪、Telegram聊天軟體創辦人帕維爾·杜洛夫在巴黎附近的布爾歇機場被捕。

4天后，他被以500萬歐元(約4000萬人民幣)保釋金保釋，但條件是不得離開法國，並每周向警方報到兩次。

他被指控同有組織犯罪有關聯，涉及的罪行包括：拒絕與官方合作以及協同毒品交易和兒童色情製品的傳播。

這起案件可能會首開先河，為社群媒體平台及其高階主管對儲存或傳輸資料的責權判定提供先例。

2018年5月1日，在聖彼得堡舉行的「五一」集會上，人們手持 Telegram創始人帕維爾·杜羅夫造型的圖標，抗議俄羅斯封鎖這款流行的聊天軟體。 Afp Or Licensors

1.瑞士兩起訴訟針對杜洛夫

8月28日，《富比士》雜誌報道，44歲的律師伊蓮娜‧博爾格(Irina Bolgar)在日內瓦對杜洛夫提起訴訟。

博爾格是一位來自聖彼得堡的俄羅斯公民，與杜洛夫育有三個孩子，目前居住在瑞士。她指控杜洛夫對他們的一個孩子有身體暴力行為。

博爾格此前曾指控杜洛夫未按月向她支付15萬歐元的撫養費，該資訊是《福布斯》雜誌從法庭文件中獲得的。據美國媒體報道，她與杜洛夫於2012年相識，但從未結婚。

《富比士》根據這份法庭文件報道，杜洛夫被指控對其2017年出生的兒子使用了暴力，這些事件發生在2021-2022年之間，造成了不同程度的身體受傷，其中包括腦震盪。

2024年6月，這位母親又針對子女的扶養費提起了訴訟。博爾格稱，杜洛夫自2022年9月以來就沒再見過孩子，也沒有支付過扶養費。

2023年4月，博爾加也申請了孩子們的單獨監護權。同年5月，法院剝奪了杜洛夫對孩子的監護權。根據《福布斯》報道，他並未對此判決提出上訴。

2.Telegram由俄羅斯資金資助

Telegram於2013年在俄羅斯成立；直到2017年，這個社群媒體平台都是由杜洛夫自掏腰包經營的，2018年，他推出了區塊鏈平台Telegram Open Network(TON)，透過出售加密貨幣Gram來籌集資金支付伺服器費用。據稱，他共籌集了約18億美元的資金。

投資者包括俄羅斯億萬富翁羅曼·阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)、俄羅斯總統普丁的前部長之一米哈伊爾·阿比佐夫(Mikhail Abyzov)以及俄羅斯商人賽義德·古捷列夫(Said Gutseriev)等。

根據俄羅斯網路調查媒體「重要故事」(Important Stories)報道，投資者還包括前威卡(Wirecard)董事會成員揚·馬薩萊克(Jan Marsalek)，據說他目前藏身於俄羅斯。威卡是一家德國支付商和金融服務提供商，現已破產。

2024年9月，「重要故事」揭露，俄羅斯大宗商品公司Stiron B.V. 在2018年也向Telegram投資了約1000萬歐元，這是其他投資者對該項目的平均投資額。

3.法國指控Telegram犯下十二項刑事罪

杜洛夫被捕後，巴黎檢察院於2024年8月26日發布新聞稿稱，杜洛夫是在刑事調查中被捕的，案件還涉及一些尚未查明身份的人。

他被指控犯有十二項刑事罪，罪名包括拒絕配合提供官方需要的資訊；以及參與傳播色情圖像、毒品和駭客工具。

根據《華爾街日報》報道，2017年法國情報部門與阿拉伯聯合大公國情報部門進行過一次聯合行動，期間杜洛夫的手機被駭客解鎖。

這次行動被稱為「紫色音樂」行動，起因是因為法國擔心「伊斯蘭國」(IS)可能利用Telegram招募戰鬥人員並策劃恐怖攻擊。

2015年9月21日，在 “TechCrunch Disrupt SF 2015”的第一天，Telegram執行長兼創辦人帕維爾·杜洛夫在加州舊金山的70號碼頭登台演講。 2015 Getty Images

去年9月，網路媒體「Politico」報道，針對這位Telegram創辦人的訴訟始於警方的一次臥底行動，在這次行動中，一名臥底調查員用化名在Telegram上與一名性侵嫌疑人進行了交流。該嫌疑人承認與未成年少女有過接觸並實施了強姦。

Politico編輯部查到的一份法庭文件顯示，調查由」全國未成年人保護辦公室”(OFMIN)啟動，這是法國警方成立於2023年的一個部門。調查人員找到了一些在Telegram上討論性暴力的群聊連結。

帕維爾和尼古萊·杜洛夫。 DR

由於Telegram拒絕透露嫌疑人的身份，保護未成年人辦公室應巴黎檢察院的要求，於2024年2月8日對杜洛夫及其哥哥尼古萊·杜洛夫(Nikolai Durow)展開了初步調查。

尼古萊·杜洛夫在Telegram的開發過程中扮演了關鍵角色。他是帶來靈感讓Telegram擁有自己的加密貨幣和區塊鏈平台的幕後策劃人。

杜洛夫目前正在等待審判，審判日期尚未確定。

4.杜洛夫見過兩位國家元首

2018年，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)首次會見了杜洛夫，當時這位Telegram負責人申請加入法國國籍。根據《華爾街日報》同年報道，馬克宏提議將Telegram總部遷來巴黎，但被杜洛夫拒絕了。

根據法國媒體報道，杜洛夫今年8月在布爾歇機場登陸後表示，他來法國是為了與馬克宏總統會面，但法國總統對此否認。

而俄羅斯總統普丁在杜洛夫被捕之際證實，他「多年前」曾與杜洛夫見過一次面。

當克格勃最重要的繼承者-俄羅斯聯邦安全局要求Telegram交出2013年參加親歐盟廣場起義的烏克蘭用戶資料後，杜洛夫於2014年離開了俄羅斯。

這些遊行活動的起因是烏克蘭總統違背議會的意思，拒絕在一份協議上簽字，以示與歐盟保持距離。

2014年，杜洛夫在社群媒體上發表告別聲明，表示因為俄羅斯缺乏一個獨立的司法機構，所以他無法返回俄羅斯。自此，他一直遠離俄羅斯。

5.此案將對未來社群媒體平台的監管產生影響

杜洛夫的被捕現在成為一個範例，令人注意到，社群媒體平台及其運營商是如何對那些儲存在其平台上的資料負責的。

瑞士律師博格丹·普倫西萊維奇(Bogdan Prensilevich)專門從事新技術、互聯網法律和加密貨幣領域的研究，他說：”社交媒體運營商和所有其他公民一樣，也必須守法，配合官方和法院的合法要求。

瑞士律師博格丹·普倫西萊維奇(Bogdan Prensilevich)專門從事新技術、網路法律和加密貨幣領域的研究。 zVg

法國的秘密調查是合法的。普倫西萊維奇說：”如果執法部門有足夠的理由相信有人正在通過電話策劃或實施犯罪，他們有權向電信公司發出竊聽令，電信公司必須服從。”

普倫西萊維奇律師在瑞士Lexpro律師事務所工作，他說：”如果電信公司以言論自由等理由拒絕執行竊聽令，那麼檢察院會毫無疑問以違反法律為由對其進行處罰。“

國際司法合作專家、巴黎-斯特克雷蒂爾大學法學教授卡瑪莉亞‧梅赫蒂耶娃(Kamalia Mehtiyeva) zVg

國際司法合作專家、巴黎-斯特克雷蒂爾大學法學教授卡瑪莉亞·梅赫蒂耶娃(Kamalia Mehtiyeva)認為，此案有兩個困難：如何證明指控屬實；以及如何證明指控歸咎於公司或其老闆？

梅赫蒂耶娃告訴瑞士資訊：“杜洛夫案中這些問題的答案可能會從根本上改變有關數位平台的法律。”

杜洛夫被捕後，他的公司發表聲明強調，Telegram遵守歐盟法律，包括《數位服務法》，其審核措施符合業界標準，並持續改進。

該公司還表示：”Telegram的首席執行官帕維爾·杜洛夫是光明磊落的，他經常在歐洲各地巡遊，因此指責該平台或其所有者有濫用行為是不可能的。“

6.杜洛夫有100多位親生子女

2014年，俄羅斯媒體報道，杜洛夫有兩個孩子，分別出生於2009年和2010年。

杜洛夫的前伴侶博爾加要求美國媒體公司「福布斯」更新他們的億萬富豪排行榜中杜洛夫孩子的數據，加上他的三個孩子。

隨後，杜洛夫透過他的Telegram帳號宣布，由於他參加了一項精子捐贈計劃，他現在是100多個孩子的親生父親。

(編者：Virginie Mangin，編譯自德文：楊煦冬/gj)