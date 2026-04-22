特朗普加大向瑞士施压力度
美国总统唐纳德·特朗普再次公开批评瑞士。按照他的说法，这个阿尔卑斯山国以牺牲美国利益为代价赚取了数十亿美元。
“瑞士把自己描绘成一个‘小而精明’的国家，”特朗普周二(4月21日)在接受美国消费者新闻与商业频道CNBC电话采访时说，“他们之所以精明，是因为几乎不给我们付钱。现在他们稍微付了一点，但应该付得更多。”
他补充说，支付金额将会略有增加，但未透露具体细节。目前，瑞士与美国正在就一项贸易协议进行谈判。今年2月特朗普曾表示，像瑞士这样的国家之所以繁荣，是因为美国允许它们从中获利。
2025年8月1日起，美国对瑞士进口商品征收39%的关税。特朗普称此举是为了重新平衡两国之间的贸易关系。不过去年12月在瑞士与华盛顿方面达成协议后，美国政府把对瑞士商品的关税下调至15%。
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在对华贸易问题上，特朗普政府一直将关税作为主要施压工具。去年4月初所谓“胜利日”关税出台时，美国对中国商品的综合税率一度从约54%迅速上调至最高145%；在随后于2025年5月举行的谈判中，又阶段性下调至约30%，并对部分商品维持10%的临时水平。
随着特朗普计划于下月(2026年5月)访华，其对华语气近期有所缓和，外界关注这一持续多年的关税博弈是否将出现新的调整空间。
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