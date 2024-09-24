瑞士与中国就自由贸易协定更新展开谈判

瑞士与中国协商优化自由贸易协定。 Keystone-SDA

瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)于9月23日启动了有关“优化”中瑞自由贸易协定的谈判。X平台上的帖文称，帕姆兰与中国商务部长王文涛进行了线上会议。

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帕尔莫兰在X平台上写道，瑞士的谈判目标是改善瑞士公司在中国市场面临的整体环境条件。

具体而言，目标是扩大瑞士产品的关税优惠。瑞士联邦经济事务、教育与研究部(EAER)在回应询问时也宣布，针对目前在关税削减后仍面临较高门槛的产品，其关税待遇应得到进一步改善，尤其是工业领域的产品，比如药品、塑料、光学设备、机械、手表和化学品等。

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双方还将改善彼此在投资上的市场准入条件，并加强现有的环境保护和劳动标准条款。