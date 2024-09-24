瑞士与中国就自由贸易协定更新展开谈判

相关内容
安乐死：“Sarco”自杀胶囊舱被认为与瑞士法律相悖
此内容发布于
The Swiss government has decided that the 3D-printed Sarco capsule does not meet product safety requirements.
更多阅览 安乐死：“Sarco”自杀胶囊舱被认为与瑞士法律相悖
相关内容
苏黎世电影节20年：众星即将云集
此内容发布于
今年10月3日，苏黎世电影节将迎来二十周年庆典，届时众星云集。凯特·温斯莱特(Kate Winslet)、裘德·洛(Jude Law)、帕米拉·安德森(Pamela Anderson)和埃米尔·施泰因贝格尔(Emil Steinberger)都会带来自己的电影新作并领取奖项。
更多阅览 苏黎世电影节20年：众星即将云集
相关内容
瑞士人口冲破900万大关
此内容发布于
截至今年6月底，瑞士常住人口首次突破900万。瑞士联邦统计局(FSO)9月19日公布的数据显示，截至第二季度末，共有9’002’763人在瑞士常住。
更多阅览 瑞士人口冲破900万大关
相关内容
瑞士研究：幼儿园儿童借助手指计算能力更强
此内容发布于
用手指数数可以增强幼儿园小朋友的运算能力。根据洛桑大学(University of Lausanne)的一项研究，5到6岁儿童用手指帮助计算时，加法运算能力显著提升。
更多阅览 瑞士研究：幼儿园儿童借助手指计算能力更强
相关内容
瑞士即将严化外资审查
此内容发布于
瑞士议会国民院通过所谓的“中国法案”，对海外买家的收购进行严格筛查，此后，外国投资者将面临更严格的审查。
更多阅览 瑞士即将严化外资审查
相关内容
瑞士研究人员发现器官衰老原因
此内容发布于
瑞士研究人员发现了某些器官衰老速度较快的原因，相关成果已于本周二发表于知名科学期刊《细胞》(Cell)上。研究人员希望利用这些发现来减缓衰老过程。
更多阅览 瑞士研究人员发现器官衰老原因
相关内容
新冠疫情后的超额死亡现象可能持续到2033年
此内容发布于
新冠疫情的阴霾远未消散。根据瑞士再保险公司的一份报告，仍有许多国家存在死亡率过高的问题。
更多阅览 新冠疫情后的超额死亡现象可能持续到2033年
相关内容
瑞士图书馆迎接访客逾4600万人次
此内容发布于
瑞士联邦统计局9月16日发布报告称，瑞士公共图书馆去年共迎接访客4’630万人次，比2022年多740万人次。活跃用户总数保持在170万人。
更多阅览 瑞士图书馆迎接访客逾4600万人次
相关内容
瑞士政府希望把非暴力育儿明确写入法律
此内容发布于
瑞士政府希望把非暴力育儿原则明确地写入法律。9月13日，政府已正式通过一份相应公文提请议会关注。
更多阅览 瑞士政府希望把非暴力育儿明确写入法律
相关内容
瑞士银行担忧制裁政策危及财富管理业务
此内容发布于
一项针对瑞士银行的调查表明，对其他国实施的国际制裁(如制裁俄罗斯侵略乌克兰)是瑞士银行业务面临的最大地缘政治风险。
更多阅览 瑞士银行担忧制裁政策危及财富管理业务
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。