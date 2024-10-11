瑞士将主办乌克兰排雷会议

乌克兰排雷人员前往切尔尼戈夫州雷区(2023年10月)。 FSD (Fondation suisse de déminage)

地雷、引爆装置、未炸弹药：乌克兰现在是世界上地雷和地下未爆炸物最多的地区之一。一个即将在瑞士召开的人道主义排雷会议的宗旨是寻找解决方案。那么这次会议会起到什么作用？

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无论战争还将持续多久，俄罗斯的攻击都在未来多年内让乌克兰受到地雷和其他未爆弹药的污染。据估计，乌克兰四分之一的国土已遭污染。这大约相当于15万平方公里，几乎是瑞士国土面积的四倍。

瑞士与乌克兰共同计划了一个乌克兰排雷行动会议(UMAC2024)，会议将于2024年10月17日和18日在洛桑举行。以下是有关会议的重要的信息。

这次会议的目的是什么？

根据瑞士联邦外交部的说法，本次会议的宗旨是“就排雷作为重建乌克兰的社会和经济意义进行讨论”。因此，如何组织人道主义排雷是这次会议的主题。

生产地雷的成本很低，埋设也很容易，但清除地雷的工作则既复杂又耗时。未爆弹药-手榴弹或炸弹等-也是同样。这些弹药的杀伤力能持续数十年，甚至在战争结束很久之后依然具有杀伤力。

今年夏天瑞士已经举办过一次高级别的乌克兰和平峰会：

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乌克兰被认为是欧洲的粮仓，也是世界上最大的小麦出口国之一。然而，现在那里的农业及所有其他民生领域都受到土壤污染的影响。这不仅影响到乌克兰本国的经济，尤其对那些较贫穷的国家也会构成影响，例如，不得不支付更高的价格购买小麦。

本次会议邀请了50个国家、国际和地方组织前来参加。人道主义排雷的伙伴组织、私营机构和民间社会组织也将与会。瑞士外交部写道：“一个国家的行动能与国际支持协调挂钩非常重要，只有这样才能快速有效地开展工作”。会议还就融资问题和创新方法展开对话，例如如何使用无人机排雷。乌克兰在这场战争中获得了大量无人机领域的专业知识。

瑞士在排雷方面起什么作用？

瑞士已将乌克兰的人道主义排雷工作列为重点计划，并在2023年为此拨款1亿瑞郎(约合8亿人民币)。瑞士的这笔资金主要对地雷受害者和无法耕种农田的小农场予以帮助。

这笔资金还将用于提供扫雷、定位和排雷机械；开展居民教育以及在乌克兰培训排雷人员并提供技术咨询。日内瓦国际人道主义排雷中心(GICHD)和FSD(瑞士地雷行动基金会)合作，自2015年以来这两个组织一直在乌克兰东部开展工作。

在我们以前的这个视频中展示了排雷工作是怎样进行的：

一年前，在克罗地亚萨格勒布举行了乌克兰人道主义排雷捐助会议。瑞士在会议期间组织了几次技术研讨会和专题活动。

2022年夏天，在俄罗斯入侵乌克兰几个月后，瑞士在卢加诺组织了乌克兰重建会议，这为乌克兰未来的重建奠定了基础。卢加诺会议做出决定，重建工作不需等到战争结束。

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瑞士能否在战争期间帮助排雷？

瑞士受中立法限制无法参与军事排雷(帮助乌克兰军队在布有地雷的地区开辟出一条道路)，因为这样瑞士就协助了作战一方。

而人道主义排雷则主要是为了帮助平民，而这是受国际法保护的，瑞士和乌克兰于1999年都在《渥太华公约》上签了字，该公约是按照国际法的原则，对会造成人员伤亡的地雷予以禁止。

然而，中国、印度和美国等主要国家尚未在《渥太华公约》上签字，而在乌克兰埋设此类地雷的俄罗斯则更未签署这份公约。根据《2023年地雷监测报告》，2022年乌克兰已有600多人死于地雷。这一数字仅次于叙利亚，位居世界第二。

洛桑会议之后会发生什么？

日本已公布将于2025年春季在乌克兰组织一次后续排雷会议。

虽然日本并非中立国，根据该国的和平主义宪法，日本拥有一支以自卫为目的的军队，因此日本对乌克兰的军事支持比较谨慎。

这个亚洲岛国已承诺向乌克兰提供7000万美元的资金，不仅用于排雷机械和设备，还用于培训和侦察。今年2月，日本再次承诺或已经向乌克兰提供了120亿美元的附加财政援助。所以，日本现在是乌克兰最大的支持国之一。

(编辑：Benjamin von Wyl，编译自德文：杨煦冬/dh)