瑞士將主辦烏克蘭排雷會議

繁重而艱鉅的工作：休息中的排雷人員。 sda-ats

地雷、引爆裝置、未炸彈：烏克蘭現在是世界上地雷和地下未爆炸物最多的地區之一。一個即將在瑞士召開的人道主義排雷會議的宗旨是尋找解決方案。那麼這次會議會起到什麼作用？

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無論戰爭還將持續多久，俄羅斯的攻擊都在未來幾年內讓烏克蘭受到地雷和其他未爆彈的污染。據估計，烏克蘭四分之一的國土已遭污染。這大約相當於15萬平方公里，幾乎是瑞士國土面積的四倍。

瑞士與烏克蘭共同規劃了一個烏克蘭排雷行動會議(UMAC2024)，會議將於2024年10月17日和18日在洛桑舉行。以下是有關會議的重要的資訊。

這次會議的目的是什麼？

根據瑞士聯邦外交部的說法，本次會議的宗旨是「討論排雷作為重建烏克蘭的社會和經濟意義」。因此，如何組織人道主義排雷是這次會議的主題。

生產地雷的成本很低，埋設也很容易，但清除地雷的工作則既複雜又耗時。未爆彈藥-手榴彈或炸彈等-也是一樣。這些彈藥的殺傷力能持續數十年，甚至在戰爭結束很久之後依然具有殺傷力。

今年夏天瑞士已經舉辦過一次高階的烏克蘭和平高峰會：

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烏克蘭被認為是歐洲的糧倉，也是世界上最大的小麥出口國之一。然而，現在那裡的農業及所有其他民生領域都受到土壤污染的影響。這不僅影響烏克蘭本國的經濟，尤其對那些較貧窮的國家也會造成影響，例如，必須支付更高的價格購買小麥。

本次會議邀請了50個國家、國際和地方組織前來參加。人道排雷的夥伴組織、私人機構和民間社會組織也將與會。瑞士外交部寫道：「一個國家的行動能與國際支持協調合作非常重要，只有這樣才能快速有效地開展工作」。會議也就融資問題和創新方法展開對話，例如如何使用無人機排雷。烏克蘭在這場戰爭中獲得了大量無人機領域的專業知識。

瑞士在排雷方面扮演什麼角色？

瑞士已將烏克蘭的人道排雷工作列為重點計畫，並在2023年為此撥款1億瑞郎(約合美金1.165億元)。瑞士的這筆資金主要對地雷受害者和無法耕種農田的小農場予以幫助。

這筆資金也將用於提供掃雷、定位和排雷機械；開展居民教育以及在烏克蘭培訓排雷人員並提供技術諮詢。日內瓦國際人道排雷中心(GICHD)和瑞士地雷行動基金會是瑞方的合作夥伴，自2015年以來這兩個組織一直在烏克蘭東部開展工作。

在我們以前的這個影片中展示了排雷工作是如何進行的：

一年前，在克羅埃西亞薩格勒布舉行了烏克蘭人道排雷捐款會議。瑞士在會議期間組織了幾場技術研討會和專題活動。

2022年夏天，在俄羅斯入侵烏克蘭幾個月後，瑞士在盧加諾組織了烏克蘭重建會議，這為烏克蘭未來的重建奠定了基礎。盧加諾會議做出決定，重建工作不需等到戰爭結束。

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瑞士能否在戰爭期間幫助排雷？

瑞士受中立法限制無法參與軍事排雷(幫助烏克蘭軍隊在布有地雷的地區開闢出一條道路)，因為這樣瑞士就協助了作戰一方。

而人道主義排雷則主要是為了幫助平民，而這是受國際法保護的，瑞士和烏克蘭於1999年都在《渥太華公約》上簽了字，該公約是按照國際法的原則，對會造成人員傷亡的地雷予以禁止。

然而，中國、印度和美國等主要國家尚未在《渥太華公約》上簽字，而在烏克蘭埋設此類地雷的俄羅斯則更未簽署這份公約。根據《2023年地雷監測報告》，2022年烏克蘭已有600多人死於地雷。這數字僅​​次於敘利亞，位居世界第二。

洛桑會議之後會有何新發展？

日本已公佈將於2025年春季在烏克蘭舉辦後續排雷會議。

雖然日本並非中立國，根據該國的和平主義憲法，日本擁有一支以自衛為目的的軍隊，因此日本對烏克蘭的軍事支持較為謹慎。

這個亞洲島國已承諾向烏克蘭提供7000萬美元的資金，不僅用於排雷機械和設備，還用於培訓和偵察。今年2月，日本再次承諾或已經向烏克蘭提供了120億美元的額外財政援助。所以，日本現在是烏克蘭最大的支持國之一。

(編按：Benjamin von Wyl，編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：方常均)