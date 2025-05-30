瑞士外交幕后：薪酬、事实与中立性

在瑞士，当一名外交官意味着你所代表的是一个“中立”的国家。 Illustration: Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

瑞士资讯swissinfo.ch带您深入了解瑞士外交官群体：他们是谁、如何工作、薪资水平如何，以及这一切与其他国家有何不同。

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在瑞士，当一名外交官意味着你所代表的是一个“中立”的国家，理论上不偏不倚、不选边站。尽管这一中立身份常被质疑为机会主义的外衣，但它也恰恰为瑞士赢得了“和平斡旋者”的声誉。本报道将为您揭开瑞士外交使团的神秘面纱，展现瑞士外交官的工作方式和职业路径。

1. 瑞士外交官有哪些专业背景？

瑞士外交部招聘的外交人才年龄不超过30岁，通常具备多样的工作经历和海外背景。语言能力是必不可少的技能，且必须拥有瑞士国籍，候选人可以拥有双重国籍。瑞士外交使团成员的工作内容多种多样，所需的技能与培训路径也因人而异。

较早加入外交系统，有助于通过定期轮岗积累经验，并最终有望升任大使。20世纪50年代，瑞士外交部启动了名为“外交官考试”(concours diplomatique)的招聘机制，候选人需参加多轮笔试和面试。当年，只有持有法律学位者才有资格报名参与。然而今天，任何硕士学位持有人皆可应聘，外交部也会录用工程师、社会科学家、经济学家和医生。这些跨专业人才可胜任更具机动性的职位，有利于在多个部门之间调动，也便于海外派驻。

这种鼓励同时吸纳年轻人与资深人士的“混合制”招聘模式，在一定程度上与加拿大、美国等国家的体系类似。它有别于俄罗斯、中国和日本的“终身制”外交岗位，在这些国家，大多数外交官都在年轻时即被选拔，随后沿着体制逐级晋升。在那样的体系中，很少有人能在原来的职业生涯中途，凭借自身能力进入外交体系。

2. 瑞士外交官多久驻外一次？

低调至关重要：瑞士驻华大使馆外的瑞士国旗标志。 Keystone-SDA

瑞士外交官必须是多面手，既要能在首都伯尔尼工作，也要愿意在瑞士驻外机构工作。通常情况下，外交人员每三到四年进行一次岗位轮换。很多瑞士外交官也会被派往日内瓦，在联合国(UN)、世界卫生组织(WHO)以及红十字国际委员会(ICRC)等国际组织中代表瑞士行使职能。目前，瑞士约有三分之二的外交岗位设在海外，仅有三分之一设在伯尔尼总部。瑞士有103个驻外使馆、9个常驻使团、28个总领事馆、2个领事馆、15个合作办事处、3种其他类型的代表处。相比之下，比利时有80个大使馆、297个领事馆和3个代表处。

截至2024年，瑞士外交部雇员超过5’300人。其中包括375名外交官、472名领事人员、295名国际合作专家，以及2’962名在海外聘用的当地雇员和名誉工作人员。

3. 瑞士每年招聘多少外交官？

瑞士通过公开竞争、语言能力和综合素质测试择优录取外交官。加入瑞士外交部门的前提是要通过严格的“外交官考试”。瑞士外交部通常每年组织一次招聘。下一轮招聘将于五月底开始。申请人须拥有瑞士大学、欧盟或欧洲自由贸易区认可高校颁发的硕士学位。

此外，申请者需至少掌握两种瑞士官方语言(德语、法语、意大利语)及英语，并达到C1(高级)语言水平。考试内容包括六场面试，内容涵盖国际公法、宪法、政治、经济、历史、通识；笔试方面，申请者需从两个题目中选其一，90分钟内在线撰写一篇分析文章。招生委员会将综合评估申请者的背景、品格、动机、抗压能力、批判性思维及逻辑表达等能力。

2024年，共有211人报名，仅15人被录取，录取率约为7.1%。下一次招聘将于2025年5月25日至6月16日进行。

4. 瑞士外交官真的中立吗？

瑞士的中立立场常常引发外界质疑。有人认为，瑞士的外交政策要么太过被动，要么显得机会主义，甚至只是出于商业上的务实考量。

这种现象在俄乌战争爆发后尤为明显。俄罗斯指责瑞士向乌克兰提供支持和援助，因而偏离了中立立场，变得“亲乌”。与此同时，欧盟外交官则对瑞士冻结俄方资产、加入对俄制裁表示欢迎。

2021年6月16日，瑞士日内瓦，美国总统拜登(左二）、美国国务卿布林肯(左一)、俄罗斯总统普京(右二)和俄罗斯外长拉夫罗夫(右)在日内瓦一座18世纪别墅内举行美俄峰会，一名安全官员示意媒体退后。 Keystone-SDA

对瑞士外交官而言，“中立”并不等于沉默，更不意味着不能批评。事实上，瑞士对国家、个人和组织实施制裁由来已久。多年来，瑞士有时与欧盟步调一致，有时则直接执行联合国安理会通过的制裁决议。自俄罗斯入侵乌克兰以来，瑞士对俄罗斯实施了一系列制裁措施，与欧盟立场保持一致，并为乌克兰公民提供了难民身份保护。此外，瑞士还冻结了约74亿瑞郎(约合人民币633亿元)的俄罗斯资产。

5. 瑞士外交官富有吗？

虽然资深外交官，尤其是大使的薪水相对较高(月薪3.1万瑞郎，年薪40.5万瑞郎，对应薪酬等级38级)，但这并不是所有外交官的普遍待遇。大多数瑞士外交官的起薪约为每年10.6万瑞郎，相当于每月约8’185瑞郎(包含税费和扣除项)。相比之下，瑞士的平均年薪为81’456瑞郎。

这份工作时间长、政治压力大，而且每三到四年就要调动一次。工作地点可能是日内瓦、纽约，也可能是冲突地区或偏远首都。住房和福利因国家和职位不同而有很大差异。在外交活动的礼宾工作之外，外交官的实际职责往往涉及谈判、突发事件应对和危机管理。2025年，美国外交官员的基本年薪从34’454美元到162’672美元不等，具体视职级类别而定。

世界各地外交官的薪资水平如何？

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中国外交官的待遇 中国外交官的薪酬体系相较于其他G20国家，整体水平偏低，但近年来有所调整，尤其是在驻外岗位上。 根据由前澳大利亚外交官创办的媒体公司International Intrigue发布的2024年G20国家外交官薪资报告，中国外交部总部中层外交官(如参赞级别)的年薪约为24’000美元，按购买力平价调整后约为41’000美元。在所分析的16个G20国家中，中国排名倒数第二，仅高于印度尼西亚。相比之下，美国同级别外交官的年薪为140’000美元，位居榜首。

6. 谁决定瑞士的外交政策？

瑞士外交部与俄罗斯、法国或美国等国的外交部不同。不同之处在于，瑞士外交部门没有森严的政治等级体系。它在瑞士合议制联邦委员会(行政机构)中运作，包括外交事务负责人在内的七名成员地位平等。外交政策决定由集体做出，而不是由总统下令或部长拍板。在俄罗斯，外交部受到克里姆林宫的严格控制。俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫(Sergei Lavrov)直接向总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)汇报，整个外交系统处于垂直的权力结构之下，没有独立运作空间。

在法国，外交部部长让-诺埃尔·巴罗(Jean-Noël Barrot)是一位拥有法国和瑞士双重国籍的政治人物。尽管他本人具有较高的政治声望，但外交战略仍由总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)主导。美国国务卿马尔科·鲁比奥(Marco Rubio)则由总统唐纳德·特朗普亲自提名。尽管美国国务院机构庞大、能力强大，但在外交政策上仍很大程度上要听命于白宫。而瑞士外交部之所以特别，正是因为它体现了瑞士的“中立”与“分权”特色。外交政策的出台从来不是外交部一家说了算，而是通过全国共识共同决定并推动的结果。联邦委员会在每个立法期开始时制定为期四年的外交政策。

7. 瑞士是否会举行秘密谈判和幕后沟通？

在瑞士，“秘密谈判”绝非捕风捉影。就在过去几个月，瑞士曾悄然承办了一系列美俄人士之间的非正式接触与闭门磋商。虽然这些参与者并非官方特使，但不少人拥有外交或安全事务背景。这些会面大多发生在美国大选之后的权力过渡期内，凸显出瑞士在国际敏感事务中作为“中立会客厅”的持续作用。

作为一个中立国，瑞士有着作为谨慎中间方的悠久传统，通过所谓的“斡旋”为冲突中的国家提供支持，为对立双方进行调解。例如，在过去几十年中，瑞士曾代表美国在伊朗和古巴的利益，还曾成功牵线土耳其与亚美尼亚展开和谈，最终于2009年促成双方签署《苏黎世议定书》(Zurich Protocols)。亚美尼亚和土耳其签署的这两项议定书包含了两国建立正式外交关系的条款。

(编辑：Virginie Mangin/gm/ts，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)

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