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瑞士将从5月15日起禁止哈马斯组织活动

瑞士正式将哈马斯列为恐怖组织。
瑞士正式将哈马斯列为恐怖组织。 Keystone-SDA

瑞士联邦政府4月30日宣布，将自2025年5月15日起禁止哈马斯组织在瑞士境内活动，该禁令有效期为五年。这项措施由议会于去年12月通过，联邦政府此次正式设定了具体生效日期。

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该法案由联邦政府起草，应议会要求制定，其背景是哈马斯于2023年10月7日发动袭击。禁令不仅针对哈马斯本身，也适用于为其提供掩护、源于该组织或奉其指令、以其名义行动的其他组织或团体。

政府表示，此项决定旨在保障瑞士的内外安全、推动刑事诉讼程序，并加强打击恐怖主义融资行为。瑞士政府希望借此降低哈马斯及其相关组织将瑞士作为避风港的风险。

打击恐怖主义

警方的预防性措施，如禁止入境或驱逐出境，今后将更易于执行。在打击恐怖主义融资方面，在怀疑存在风险的情况下，瑞士有关机构也能更方便地与外国伙伴交换资金流动信息。该措施有助于增强对可疑资金流向的整体掌握与透明度。

在议会辩论期间，左翼阵营曾试图缩小禁令适用范围，以免影响从事和平建设和人道援助工作的机构。司法部长贝亚特·扬斯(Beat Jans)对此表示，相关活动将不会被追责，法案中已明确列出例外条款。一些绿党议员在表决时选择弃权。

若要禁止某一组织，联邦委员会需证明后者与哈马斯之间存在特殊联系，安全政策委员会亦将参与审议。

最高可判20年监禁

一个组织或团体若被禁，有权向联邦行政法院提起上诉。联邦委员会决定不另设专门刑事条文。

现行《刑法典》已规定，对参与或支持犯罪组织或恐怖组织的行为予以处罚，最高可判处20年监禁，或处以罚金。

该法律有效期为五年，可由议会按常规程序延长。早在2023年10月11日，联邦委员会便已将哈马斯认定为恐怖组织，作为对其发动袭击的回应。

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