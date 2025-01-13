瑞士計畫-讓孟加拉妓女的女兒不再當妓女

許多婦女一旦來到道拉蒂亞妓院村，就會在那裡度過餘生。她們的孩子往往也會留在這裡。 Afp Or Licensors

在1971年孟加拉從一場損失慘重的戰爭中脫離巴基斯坦之後，瑞士是最早承認該國的國家之一，從那時起，瑞士合作暨發展組織(DEZA)和許多非政府組織就一直活躍在該國，開展各種援助計畫。當地組織Mukti Mohila Samity(MMS)是瑞士兒童援助組織人類的地球(Terre des hommes)的合作夥伴，該組織正在孟加拉從事一個援助項目，幫助孟加拉妓院村中的女性和兒童獲得更多權力。

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關於孟加拉的妓院產業，中國媒體也有諸多報道，許多題目令人觸目驚心，諸如《14歲妓女每天接待10個嫖客》等，有些甚至讓人不忍目睹。去年12月中旬，瑞士資訊swissinfo記者跟隨瑞士捐助機構幸運鏈(Glückskette)前往孟加拉，走訪了道拉蒂亞妓院村。

孟加拉擁有世界最大的妓院之一，而對於妓女的女兒來說，繼續受到性剝削往往是注定的命運。當地民眾現在希望透過一些動議來改變這種情況。

下午時分，道拉蒂亞(Daulatdia)妓院村裡一片寧靜。女人們坐在房間門口玩手機，男人們則在狹窄的小巷裡運送貨物，有幾個孩子在玩耍。只有到了晚上，顧客才會蜂擁而至，這裡除了提供性服務外，還可以賭錢和吸毒。

道拉蒂亞妓院村是世界上最大的妓院之一，1300-1500名妓女在這裡工作。這裡是孟加拉的一個重要的交通樞紐，傳說這個妓院村早在英國殖民時期就已經存在。據非政府組織稱，每天有3000名嫖客來到這裡，他們是開車前往70公里外的首都達卡的過客。

雅魯藏布江和帕德瑪河在此交會。過去，人們必須搭乘渡輪才能過河，但自從建造了一座大橋後，交通就變得繁忙起來。自那以後，在道拉蒂亞賣淫的妓女也越來越少，因為嫖客的數量減少了。再加上孟加拉緊張的經濟形勢，這些婦女本已岌岌可危的經濟狀況就變得更糟了。

直到幾年前，在道拉蒂亞妓院村工作的妓女估計有2000人，如今已不足1500人。 Afp Or Licensors

被隔絕的生活

孟加拉是少數幾個賣淫合法的穆斯林國家之一。妓女在這裡遭受嚴重的社會邊緣化，但在過去的二十年裡，當地的非政府組織一直在努力改善道拉蒂亞妓女及其子女的法律地位。大約500多名兒童生活在妓院區，他們大多住在母親接客的房間。

透過遊戲學習人生： 當地非政府組織MMS組織的活動主要針對道拉蒂亞妓女的女兒們，她們通常在非常貧困的環境中成長。 Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

在鄰近妓院區的Mukti Mohila Samity(MMS)中心，少女們正在從事體育活動。在打手球之前，她們先要閉著眼睛做練習-這對在道拉蒂亞妓院村長大的女孩子們來說是一種建立自信的練習。一位社工說：「這是為了提高處事和溝通能力；還可以培養她們對他人的信任感。她們中的大多數人在童年都受到創傷」。

目前約有50名兒童和青少年在中心登記，這裡提供課程、訓練、體育訓練和一個白天或夜晚留宿。工作人員強調，他們只能盡力而為，其中有人直言不諱地說：「在道拉蒂亞，希望很渺茫。」

不過，也有一些希望的曙光。每一個不會接替母親工作的女孩都是一個成功的典範。這不僅是個人層面的成功，也是社會層面的成功：因為這會起到了典範作用，證明性剝削的惡性循環是可以被打破的。

婦女們是如何組織起來的

莫吉娜·貝古姆(Morjina Begum)在道拉蒂亞妓院村扮演核心角色。當她走過妓院時所有人都會恭敬地向她打招呼-因為沒有人為這裡的人們做出了這麼多的努力。

貝古姆本人曾經也是這裡的妓女。她13歲結婚，很早就有了一個女兒，但她無法忍受與那個年長的丈夫一起生活。幾年後，她離家出走，後來淪落到了妓院。她不願過多談及當時的情況，但強調：「我不是自願來這裡的。」

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「天生叛逆」的她開始針對不公義的對待進行反抗。她自問：「我們是這個國家的公民，我們為什麼沒有任何權利？」在妓院裡，妓女們無法與官方機構取得聯絡，得到的只是暴力；孩子們得不到出生證明；死去的妓女也得不到宗教儀式，她們的屍體被丟進河裡。貝古姆言簡意賅地說：「我們必須為自己的權利而鬥爭。」

一次偶然的機會，貝古姆遇到了救助兒童協會的一名工作人員，受到鼓勵後，便開始行動。期間曾因過度活躍而入獄，但年復一年，她和其他人爭取到了越來越多作為孟加拉國公民應有的權利。按照她自己的話說，她們的「苦難生活」因此得到了一些改善。

「起初，我們不允許離開妓院。後來，我們只能光著腳走，因為這樣才能被識別出來，」貝​​古姆說：「如果我去找政府部門談話，他們不會讓我進入他們的辦公室。 然而現在，他們和我坐在同一張桌子旁，並尊重我這個聯絡人。」

莫吉娜·貝古姆(Morjina Begum)為妓女們爭取了更多權利和認可。 Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

人口販運是一個核心問題

道拉蒂亞妓院村的每個妓女的故事都不盡相同，但人口販運幾乎在所有故事中都是核心。許多人淪為妓院裡的人口販運受害者，被掮客、親戚或丈夫賣來，為皮條客充當性奴隸，直到還清所謂的債務。

陷入這種漩渦之後，她們幾乎不再有其他的出路。在孟加拉國，妓女被社會極端邊緣化，她們通常不可能再回到自己的家庭。在這個極度貧窮的國家，對於沒有男性保護、帶著私生子女的單身女性來說，幾乎不可能找到其他收入來源。因此，她們只能帶著孩子留在道拉蒂亞妓院村。

「她們時時刻刻生活在暴力之中。瑞士兒童保護基金會人類的地球(Terre des Hommes)的官員吉尼亞·阿夫羅茲(Jiniya Afroze)說：沒有任何一個孩子應該在這樣的環境中成長。這裡的一個主要問題是，孩子們往往在小學畢業後就輟學了-他們可以在村里上學。在孟加拉國，這是常事；童婚和童工在這裡很普遍。但在道拉蒂亞，這也意味著：女兒們要赴母親的後塵。阿夫羅茲說：「我們的目標是打破性剝削的這種代際循環。」

道拉蒂亞妓院村是走出去的，但需要克服許多障礙。 Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

孩子們應該上學-並留在教育體系中。這是地方組織關注的核心問題。當地機構也在推動兒童保護和打擊人口販運的工作，但由於犯罪活動猖獗，進行這些工作非常困難。阿夫羅茲說：「國家為受害者提供一些幫助，但妓院中的許多婦女根本不知道或無法利用這些幫助，因此宣傳也是我們工作的一部分。」

當地的組織也會無條件地向妓女一次性支付一些補償金，讓她們能夠購買一塊土地或開個小舖子，從而獲得收入來源。但是：「資金是有限的，」阿夫羅茲說。

二十年前，莫吉娜·貝古姆離開了妓院，並將為妓女提供幫助作為一種職業。她依然住在附近，如今仍在為道拉蒂亞妓院村的婦女和兒童工作。這是她畢生的事業，尤其令她自豪的是，在她的幫助下，已經有700多名兒童進入中學學習。

她的下一個目標是為妓院的男孩們開展一個援助計畫：「他們的生活條件很差，往往會吸毒或走上犯罪道路。沒有人管他們。」



(編輯：Benjamin von Wyl，編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校稿：盧品妤)