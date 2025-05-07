美国与中国将启动正式贸易谈判

特朗普政府对中国发起的贸易战引发了人们对全球供应链的担忧。 Chinatopix

华盛顿与北京本周将举行首次贸易会谈，自美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)发起贸易战以来，这场冲突已动摇了金融市场，并引发了对供应链的广泛担忧。

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Demetri Sevastopulo及Aime Williams于华盛顿，Ryan McMorrow于北京, 金融时报/Financial Times 其他1种语言 English en US and China to launch formal trade talks 原版 更多阅览 US and China to launch formal trade talks

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美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)和美国贸易代表贾米森·格里尔(Jamieson Greer)将于本周在日内瓦会见中方代表。中国方面表示，国务院副总理、最高经济事务负责人何立峰将率团出席。

这将是自今年1月中国国家副主席韩正出席特朗普就职典礼以来，双方首次举行高级别会谈。

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贝森特周二晚间在接受福克斯新闻(Fox News)采访时表示，双方团队将于本周六和周日会面。他表示，双方在开启会谈方面“拥有共同利益”，因为当前高水平的关税政策“难以为继”。但他也强调，此次会谈的目标是缓解紧张局势，而非就更广泛的贸易协议进行谈判。

“必须先降温，才能继续推进”

“在我看来，这次会谈主要是为了‘降温’，而不是为了达成大规模的贸易协议，”贝森特在采访中说，“我们必须先缓和局势，才能继续推进。”

这次会谈标志着美中首次真正努力应对贸易战。此前，美国对中国进口商品加征了高达145%的关税，而中国则对美国产品征收了125%的报复性关税。

对于长期以来担忧美中互征创纪录关税的企业而言，这次会谈释放出一个积极信号。此前，特朗普多次声称美中正在举行谈判，但这些说法随后遭到其政府内部人士的否认。

“我们都知道美中迟早需要重新接触，但今天宣布将在日内瓦举行如此高层的面对面会谈，超出了大多数人的预期，”前美国贸易官员、现任亚洲协会政策研究所(Asia Society Policy Institute)副主席温迪·卡特勒(Wendy Cutler)表示。

卡特勒提醒称，应“谨慎对待预期”，因为“对彼此加征关税，远比推动双方合作、制定重启与稳定关系的共同方案要容易得多”。

最终协议“可能需要数月”

中国的分析人士也指出，最终达成协议可能需要数月时间，理想情况下，这需要通过特朗普与中国国家主席习近平的会晤来拍板。察哈尔学会(Charhar Institute)高级研究员王冲表示：“本周的会谈只是万里长征的第一步。”

华盛顿与北京之间的僵局已持续多时。特朗普希望直接与习近平对话，但中方明确表示，不会通过领导人通话的方式启动谈判。

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北京此前曾表示，美国必须先削减关税，才可能展开谈判。不过上周，中国官方媒体称“无妨”与华盛顿展开会谈，显示中方立场有所松动。

当被福克斯新闻问及哪一方首先提出会谈请求时，贝森特回答说：“没有所谓的‘第一个电话’，是多次接触促成的。”

中国商务部表示，在美方多次暗示可能减税、并表达希望谈判的意愿后，北京决定同意举行会谈。

“在充分考虑全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁的基础上，中方决定同意与美方进行接触，”商务部在一份声明中说。

商务部还警告美国，不应“企图以谈为幌子，继续搞胁迫讹诈”。声明指出，其他国家也正在与特朗普政府进行谈判，并补充说：“需要强调的是，绥靖换不来和平，妥协得不到尊重。”

特朗普“是否值得信任”？

察哈尔学会的王冲表示，首要步骤应是努力降低关税水平，以便双方能够本着诚意展开谈判。一个可能的共识是中国承诺限制芬太尼(fentanyl)前体化学品的销售，但他指出，实际上很难执行这一承诺，因为北京无法控制整个供应链。

“问题在于特朗普总统是否值得信任，”王冲说，“他可能两天后、两个月后、或者一个季度之后就改变主意——谁知道呢？”

上个月，特朗普对几乎所有美国贸易伙伴征收了高达50%的“对等”关税，引发全球股市大跌。随后，他将税率暂时下调至10%，为期90天。

特朗普政府还表示正在准备对多个行业征收更多关税。近几周，美国已启动多项国家安全调查，可能对芯片、消费电子产品、木材、铜、医药产品和关键矿产征收新关税。

北京记者 Joe Leahy 补充报道

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