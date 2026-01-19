第56届世界经济论坛开幕：达沃斯变身“小美国”

2018年达沃斯世界经济论坛现场播放时任美国总统的唐纳德·特朗普的画面。 Keystone / Gian Ehrenzeller

第56届世界经济论坛(World Economic Forum, WEF)年会于本周在瑞士山间度假胜地达沃斯举行。来自政界、商界及科技界的3’000余位代表齐聚一堂。其中最引人注目的是由美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)率领的美国代表团。



美国如何主导本届世界经济论坛？

从议题设置到特朗普总统的亲自出席。他不仅本人像一块巨大的磁石，更率领了阵容强大的代表团，包括五位部长，以及历年都会出现在代表团名单上的国会议员、州长和众多大企业的掌舵人。今年的达沃斯会变成“小美国”。

哪些议题最受关注？

从过去几天以及最新的动向来看，格陵兰岛问题，及其引发的大西洋两岸关系问题会成为焦点。唐纳德·特朗普将是整个达沃斯关注的中心，也会继续为他的地缘政治野心辩护；而站在另一方与之分庭抗争的是欧洲各国政府首脑和加拿大总理。但鉴于美国近期威胁再次提高欧州进口商品税率，这个联盟的凝聚力和实力还有待进一步观察。

除了与美国相关的话题之外，本次达沃斯论坛还会讨论哪些议题？

全球政治议题是今年的重点，例如伊朗当前局势发展和乌克兰问题。虽然中美贸易争端以及美欧贸易摩擦继续发酵，经济议题预计将退居次席。另一方面，人工智能将延续去年的热度成为另一个焦点。

世界经济论坛创始人克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)去年被罢免后，会在今年的论坛中扮演怎样的角色？

自世界经济论坛创办以来，今年是克劳斯·施瓦布首次缺席论坛。他既不会出席任何活动，也不会进行任何公开露面。论坛也未安排任何环节对他之前的贡献致敬。一言以蔽之，这位经济论坛的标志性人物被彻底边缘化。

这是否意味着施瓦布时代的终结？

确实。事情的起因是去年春天，施瓦布因针对他的匿名指控被迫从执行主席一职卸任。指控包括敛财嫌疑和领导行为不当等。随后，世界经济论坛董事会代理联席主席劳伦斯·芬克(Larry Fink)和安德烈·霍夫曼(André Hoffmann)组成的新一届领导层责成展开独立调查。调查结果认定，未发现重大违规行为。事实上，克劳斯·施瓦布已恢复名誉。尽管如此，他并未重返世界经济论坛的重要场合，甚至没有获得光荣退场的机会。其背后的原因很难为外界所知。据经济论坛内部消息及施瓦布身边人士透露，他缺席是去年夏天调查流程的一部分。

施瓦布的离开会对世界经济论坛造成怎样的影响？

至少从目前看来，影响并不显著。部分原因是多年来，主要由管理团队负责论坛的日程策划和组织。不过，得益于克劳斯·施瓦布广阔的人脉，世界经济论坛始终吸引者顶级的参会者。如今，新的领导层必须证明也具备同等实力。本届论坛特邀多位重量级嘉宾出席，正是新领导层展现实力的机会。

