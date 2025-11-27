多明尼加提供空军基地与机场 协助美国打击毒贩

（法新社圣多明哥26日电） 多明尼加今天表示将同意美国暂时使用空军基地与机场作为打击毒贩之用。美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）在访问多明尼加首都圣多明哥（Santo Domingo）期间宣布此项消息。

华盛顿指控委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）领导贩毒集团，正寻求强化对他的压力。

迄今为止，美国这项备受争议的扫毒行动已造成80多人死亡。

多明尼加总统阿比纳德（Luis Abinader）在记者会表示，「我们已授权美国，在有限时间内，使用圣伊西卓（San Isidro）空军基地与美洲（Las Americas）国际机场内的限制区域，以为飞机后勤之用。」

多明尼加将提供上述设施供加油，以及设备、人员运输，共同出席记者会的赫格塞斯证实「美军与飞机的临时部署」，并表示美国对扫毒任务「极其重视」。

赫格塞斯说，「打击毒品恐怖分子的战争中，我们愿意主动出击，以一种能改变整个区域格局的方式采取攻势，相信这能为我们伙伴带来安全、稳定与保障」。

「我们必须以强硬与迅速行动来面对毒品恐怖分子及其非法活动。这是他们唯一能听懂的语言。」