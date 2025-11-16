多明尼加联合美国出击 缉获加勒比海疑似毒品走私船

（法新社圣多明哥15日电） 多明尼加与美国展开联合行动，缉获一艘载有大约500公斤古柯硷船只。

多明尼加缉毒局（National Directorate for Drug Control）在声明中表示，这次在多明尼加海岸附近的任务是为「支持美国南方司令部（United States Southern Command）的『南方之矛』行动」。

美国在拉丁美洲部署军舰与战机旨在打击其所宣称，由「毒品恐怖主义」集团营运的贩毒船只。国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）13日宣布的「南方之矛」行动是其中一部分。

多明尼加缉毒局表示，他们与美国缉毒局（Drug Enforcement Administration）密切合作，成功拦截这艘船。

「行动小组展开海陆空联合大规模行动，缉捕驾船接近多明尼加沿海的多名人员，船上载有大量疑似毒品。」

多明尼加缉毒局表示，2名多明尼加公民被捕，执法人员从这艘长约8.23公尺、配备2台舷外发动机的船只上，缴获484包古柯硷，总重近500公斤。

但委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）指责美国总统川普正准备推翻他所领导的政府。

自9月以来，美国已在此区域轰炸21艘涉嫌贩毒船只，造成至少80人死亡。美国指责马杜洛领导一个贩毒集团，并悬赏5000万美元捉拿他。