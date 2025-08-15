太平洋岛国论坛不邀美中台 索罗门否认受中国影响

（法新社斐济苏瓦14日电） 索罗门群岛今天为排除部分合作伙伴参加「太平洋岛国论坛」（PIF）的决定辩护，并驳斥PIF组织可能出现分裂或中国影响决策的说法。

索罗门首都荷尼阿拉（Honiara）下个月将举行年度太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum, PIF），中国、美国与台湾都未受邀，他们往年通常都会参与这项具影响力的南太平洋领袖峰会。

中国将索罗门群岛视为其在南太平洋最亲密的伙伴之一，双方曾于2022年签署一项秘密安全协议。

中国被控在幕后施压，为的是让台湾无法以观察员身分出席太平洋岛国论坛。

太平洋岛国论坛成员国的外交部长今天在斐济开会，讨论议程。索罗门群岛外长夏奈尔（Peter Shanel Agovaka）表示，他的国家并未受中国影响。

夏奈尔告诉法新社：「我们关注的焦点不是中国或台湾，而是（太平洋）区域。」

他表达失望之意，并将此事归咎于太平洋岛国论坛秘书处，原因在于他们至今仍未就「对话伙伴」名单达成共识。他还说，太平洋岛国论坛「杂乱无章」。

纽西兰外交部长皮特斯（Winston Peters）稍早曾警告，「外人」干涉太平洋岛国论坛决策，恐导致这个组织分裂。

皮特斯虽未点名中国，但表示将在外长会议上提出这个问题。他说：「我们必须确保所有外人来到这里时，都会尊重我们这些组织内部的人。」

夏奈尔为这类观察员出席太平洋岛国论坛会议辩护。他表示：「他们让我们的会议更有成效。」