奈及利亚周末连两起集体绑架案 100多人遭掳走

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（法新社奈及利亚首都阿布加18日电） 奈及利亚居民和官员今天表示，绑匪周末期间在西北部卡杜纳州发动两起新的攻击事件，掳走包括妇孺在内超过100人；同地区数周前有250多名学童遭掳。

居民和官员将卡杜纳州（Kaduna）卡朱鲁（Kajuru）周末发生的绑架事件归咎于当地称为土匪的罪犯帮派。奈国大规模绑票案频传，周末的绑架事件让总统提努布（Bola Ahmed Tinubu）压力倍增。

土匪经常在奈国西北部和中北部一带锁定社区下手、劫掠村庄，并掳走大批居民勒索赎金，根据联合国统计，这类暴力事件已导致约100万人流离失所。

根据地方政府首长加杰雷（Ibrahim Gajere）说法，枪手昨天晚间在卡朱鲁车站绑走87人。他说：「他们（绑匪）持枪威胁，把他们从住家带走。」

根据联合国消息人士、前地方官员说法，约10公里外的多贡诺玛社区（Dogon Noma）16日有16人被掳走。

上周，枪手从卡朱鲁区另一座村庄绑走数十人。

本月早些时候，距离卡朱鲁区约150公里的库里加镇（Kuriga）一所学校发生250多名学生被绑架事件，这是多年来最大规模的这类攻击案之一。

奈及利亚绑架受害者在当局介入谈判后通常会获释，不过2022年法律禁止付钱给绑匪，官员也否认有支付任何赎金。

奈及利亚风险顾问公司SBM Intelligence表示，自提努布去年5月上任以来，已记录到4777人遭绑架。

提努布政府虽承诺解决不安全的问题，但SBM Intelligence资深分析师迈克哈利（Confidence MacHarry）上周在访谈中向法新社表示，此事迄今进展甚微。

他警告说：「奈及利亚安全架构反应不够机敏，无法阻止这样的威胁失控。」（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）