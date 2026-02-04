委内瑞拉数千人游行要求释放马杜洛

（法新社卡拉卡斯3日电） 数以千计委内瑞拉前领导人马杜洛（Nicolas Maduro）的支持者今天在卡拉卡斯街头游行，要求释放马杜洛。马杜洛先前在一次致命的美国军事行动中被推翻。

人们高喊：「委内瑞拉需要尼可拉斯（马杜洛）！」距他被推翻并带往纽约接受毒品指控审判，已整整一个月。

临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）自那时起一直如履薄冰，既要争取华盛顿的支持，又要维持政府内马杜洛支持者及委内瑞拉民众的支持。

多名示威者，其中许多人为公务员，手持马杜洛及其夫人佛罗雷斯（Cilia Flores）的照片。佛罗雷斯也在美国突袭行动中被扣押。

这场由政府号召的游行延绵数百公尺，并有卡车播放音乐伴随。

58岁市政员工贝德摩（Jose Perdomo）说：「我们感到困惑、悲伤、愤怒，情绪很复杂。」

他同时表示支持「临时总统罗德里格斯所做的决定」，「早晚他们都必须释放我们的总统」。

罗德里格斯曾是马杜洛的坚定支持者，并担任其副总统。美国总统川普表示，只要她遵循华盛顿的政策，特别是在开放委内瑞拉丰富石油资源方面，他愿意与她合作。

在压力之下，罗德里格斯已开始释放政治犯，并允许私人资本进入委内瑞拉国有的碳氢化合物产业。