委内瑞拉秋后算帐欲逮捕反对派 国际挞伐声浪高涨

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（法新社卡拉卡斯3日电） 委内瑞拉当局对反对派候选人龚萨雷兹发出逮捕令，美国、欧洲联盟和9个拉丁美洲国家今天拒绝并谴责这项逮捕令。

龚萨雷兹（Gonzalez Urrutia）声称在7月总统大选中获胜。检察官办公室昨天表示，法院因相关反对派坚称总统马杜洛（Nicolas Maduro）及其盟友窃取选举结果的「严重罪行」，已批准对龚萨雷兹的逮捕令。

龚萨雷兹在7月28日选后不久就躲起来。检方对反对派调查中，对龚萨雷兹已发出3张传票，但他都不出面。

负责拉丁美洲事务的美国高阶外交官尼科尔斯（Brian Nichols）在社群平台X写道：「马杜洛不承认自己败选，也不准备和平移转政权，反而下令逮捕压倒性胜选的民主领导人。」

尼科尔斯说：「我们与愈来愈多的国际伙伴，共同谴责这项不当的逮捕令。」

欧盟外交事务负责人波瑞尔（Josep Borrell）也在X上写道：「我断然拒绝这项逮捕令。」

一项由厄瓜多外交部发布的联合声明指出，阿根廷、哥斯大黎加、厄瓜多、瓜地马拉、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、多明尼加共和国与乌拉圭都表示，他们「明确且断然拒绝此一逮捕令」。（译者：纪锦玲）