委内瑞拉立法 国民支持美国封锁油轮恐遭重刑

afp_tickers

2 分钟

（法新社卡拉卡斯23日电） 委内瑞拉国会今天通过法律明定，若有国民支持美国针对委内瑞拉油轮的封锁行动，将面临长期监禁。卡拉卡斯当局称该行动为「海盗行为」。

委国先前已针对支持制裁总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府的人士制定类似法律。华府及其他数十国政府认为，他最近两次的连任选举均涉及舞弊。

反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）离开藏身处前往奥斯陆领取诺贝尔和平奖后下落不明。她曾公开表态支持制裁，并赞成美国在加勒比海部署海军，马杜洛担心此举是为了推翻他。

这项法律今天在马杜洛党派占绝对多数的一院制国民议会获得一致通过。

这项名为「保障航行与贸易自由，应对海盗、封锁及其他国际非法行为法律」的法案，是在美国军方20日扣押第2艘运送委内瑞拉原油的油轮后提出的。

美国总统川普12月16日宣布，对所有往返该南美国家的受制裁油轮实施「全面且彻底的封锁」。

这是自9月以来，双方紧张局势升级的最新行动。当时，华盛顿以反毒品行动名义大规模部署海军。

此后，美国军方对多艘华盛顿指称运载毒品的船只发动数十次攻击，但未提供证据。

今天通过的新法规定，煽动或支持此类封锁者，将面临15至20年徒刑，或超过100万美元的罚款。

法律还允许对商业经营者提供「保护」，包括国家提供的法律援助。