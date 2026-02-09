委国反对派人士瓜尼帕获释后又被带走 检方称他违反规定

（法新社卡拉卡斯9日电） 委内瑞拉检察机关发表声明证实，反对派领袖暨诺贝尔和平奖得主马查多的盟友瓜尼帕，因未「严格遵守所规定的义务」，昨天获释出狱后不久即遭逮捕、软禁。

马查多（Maria Corina Machado）表示，她的紧密盟友瓜尼帕（Juan Pablo Guanipa）午夜时分在首都卡拉卡斯遭到绑架，距他刚获释出狱仅数小时。

马查多今天凌晨过后不久，在社群平台X发文表示，「有4辆车载着全副武装、身穿便衣的人前来，强行将他带走」。

现年61岁、曾任委内瑞拉国民议会副议长的瓜尼帕是委内瑞拉反对派政治人物，去年5月被控策划恐怖主义相关阴谋，潜藏数月后被捕。

瓜尼帕的儿子拉蒙．瓜尼帕（Ramon Guanipa）在社群媒体发布影片指出，事发时间接近午夜，这是一场埋伏行动，父亲被10名全副武装、身份不明的人带走。

检方则表示，瓜尼帕昨天出狱后，检方已「请求…撤销（授予他的）预防性措施」。

检方宣称，瓜尼帕未能「严格遵守所规定的义务」，因此下令对他实施软禁，「以维护刑事程序」。至于他原本获释的条件，当局暂未说明。

美军上月突击逮捕时任委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）后，由副总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）暂代总统职务。

瓜尼帕出狱后于社群媒体发布多段影片，片中他面对记者及支持者，呼吁释放其他政治犯，并称现任政府不具合法性。

他昨天接受法新社采访时，也呼吁政府尊重2024年总统选举结果。各界普遍认为反对派候选人龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）赢得当年的选举。