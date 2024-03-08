媒体大亨梅铎 92岁再次订婚

2 分钟

（法新社纽约8日电） 媒体巨亨梅铎并没有放弃爱情─即使已经92岁。

根据「纽约时报」报导，梅铎今天宣布他计划在6月与女友朱可娃（Elena Zhukova）结婚。

梅铎先前已结过4次婚。

去年，梅铎宣布与口腔保健师出身的保守派电台主持人史密斯（Ann Lesley Smith）订婚，但不到一个月后就取消婚礼。

根据「泰晤士报」报导，朱可娃从俄罗斯移民到美国，是一位退休的分子生物学家，现年67岁。

朱可娃的女儿妲夏（Dasha Zhukova）是艺术赞助人和企业家，曾与俄罗斯富豪阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）结婚。

据报导，梅铎的婚礼将在他位于加州的摩拉加（Moraga）酒庄举行。

梅铎最后一次婚姻是与模特儿洁芮霍尔（Jerry Hall）结婚，她曾是滚石乐团主唱米克杰格（Mick Jagger）的长期伴侣。

梅铎有6个孩子，他的第1任妻子是澳洲空服员布克（Patricia Booker），两人于20世纪60年代末离婚。

他的第2任妻子曼恩（Anna Murdoch Mann）是一名报社记者，他们在一起30多年，并于1999年离婚。他与邓文迪的第3次婚姻是于2013年结束。