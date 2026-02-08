孟加拉大选牵动南亚平衡 中国深化布局考验孟印关系

（法新社新德里8日电） 分析家指出，在北京试图巩固其影响力，而孟加拉与印度关系出现裂痕之际，孟加拉下周举行的选举，可能重塑南亚权力平衡。

这场2月12日举行的投票，将是2024年8月学生运动推翻前总理哈希纳（Sheikh Hasina）专制政权以来首次。

印度在面对引渡要求时仍庇护哈希纳，激怒诺贝尔奖得主尤努斯（Muhammad Yunus）领导的孟加拉临时政府；该政府近来已加深与中国和巴基斯坦的互动。

这个拥有1.7亿人口、以穆斯林为主的国家，在哈希纳执政期间与中国维持紧密的贸易与防务关系，但新德里一直是达卡最重要的伙伴；分析人士指出，这样的格局正在改变。

美国智库「外交关系协会」（Council on Foreign Relations）资深研究员格兰奇克（Joshua Kurlantzick）表示：「孟加拉的临时政府以及未来的政府，正实质地转向中国。」

他说：「孟加拉如今已成为中国在孟加拉湾（Bay of Bengal）战略思维中的核心，中国也愈来愈有信心，孟加拉将在这项战略中扮演亲中的角色。」

尤努斯上任后的首次国是访问便前往中国，释放出战略转向的讯号。

今年1月，两国签署关键的新防务协议，将在靠近印度边境一个提议中的北部空军基地建设无人机工厂。

达卡大学（University of Dhaka）学者胡笙（Delwar Hussain）表示：「无论选举结果如何，孟中关系进一步深化，已出现不可逆的可能性。」

●「持续不断的敌意」

相较之下，哈希纳下台后，新德里与达卡的摩擦频频。

印度外交部去年12月谴责其所谓「针对少数族群的持续敌意」，指称孟加拉发生了针对印度教徒的暴力事件。

警方表示，2025年约有70名孟加拉少数族群成员死于宗派暴力。

达卡指控印度夸大暴力事件的规模，不过，双方也偶尔会为和解做出努力。

印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今年1月前往达卡，出席前领导人吉亚（Khaleda Zia）的葬礼，她所属孟加拉民族主义党（BNP）被广泛视为本次选举的领跑者。

印度总理莫迪（Narendra Modi）也向吉亚之子、60岁的拉曼（Tarique Rahman）致上哀悼讯息；若民族主义党胜选，他被视为潜在总理人选。

但当一名孟加拉板球运动员因印度右翼抗议而被移除出印度板球超级联赛后，关系再度恶化，导致孟加拉退出在印度举行的T20世界杯。

●「稳定胜于动荡」

国际危机组织（International Crisis Group，ICG）驻新德里分析师唐提（Praveen Donthi）表示，双方很可能采取务实态度。

他说：「新德里和达卡都清楚，如果不处理日益恶化的关系，双方都要付出代价。」

达卡同时也加深与印度宿敌巴基斯坦的往来，并于1月恢复了中断十余年的直航。

专家指出，新政府可能会在不损及与印度关系的情况下，继续推动与伊斯兰马巴德的关系正常化。

唐提表示：「新政权可能会优先考虑稳定，而非动荡。」

退休外交官卡比尔（Hyumayun Kabir）预测，在民选政府领导下，双边关系有望稳定，特别是若孟加拉民族主义党胜选。

他说，即便过去与印度关系紧张的伊斯兰政党「伊斯兰党」（Jamaat-e-Islami），竞选期间也展现出「某种务实现实主义」。

尽管台面上言辞激烈交锋，印孟关系的实质核心仍然存在。双边贸易依旧稳定，哈希纳时期的协议中，目前仅有一项关于印度拖船的协议废除。

前印度外交官辛哈（Dilip Sinha）表示：「中国能提供印度无法提供的基础设施建设，但印度能提供孟加拉迫切需要的东西──电力，以及成衣产业所需的纱线。」

分析人士指出，与中国关系不可避免地加深，并不必然意味与印度敌对。

卡比尔说：「这不是非此即彼的选择，两段关系可以同时发展。」（编译：郑诗韵）