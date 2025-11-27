宏都拉斯总统大选在即 川普公开支持保守派候选人

afp_tickers

2 分钟

（法新社佛州西棕榈滩26日电） 中美洲国家宏都拉斯将于本月30日举行总统大选，美国总统川普今天表态支持保守派国家党候选人阿斯夫拉，还说两人可以合作打击毒品贩运。

川普在自家社群网站「真实社群」（Truth Social）表示：「我希望宏都拉斯人民投票支持自由与民主，选举阿斯夫拉（Nasry Asfura）担任总统！」

宏都拉斯总统大选采一轮投票决胜负，结果目前仍难以预测，执政党自由重建党（Liberty and Refoundation Party）的蒙卡达（Rixi Moncada）、右派反对党国家党（National Party）的阿斯夫拉（Nasry Asfura）及中右派反对党自由党（Liberal Party）的纳斯拉亚（Salvador Nasralla）3位候选人目前民调呈势均力敌。

66岁的现任总统卡斯楚（Xiomara Castro）自2022年上任，因宪法规定不得连任，无法竞选连任。

川普今天公开支持阿斯夫拉，说两人能携手对抗该地区的「毒枭共产主义者」（narcocommunists）。

他说：「狄托（Tito，阿斯夫拉的昵称）和我可以一起对抗毒枭共产主义者，并为宏都拉斯人民带来必要援助。」

宏都拉斯是暴力最猖獗的拉丁美洲国家之一，主因帮派掌控毒品走私与其他形式的组织犯罪。（编译：刘文瑜）