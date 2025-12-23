导致哈玛斯2023攻击成因 以政府决设独立调委会

（法新社耶路撒冷22日电） 以色列政府决定，针对两年多前哈玛斯袭击以国南部事件的前因后果，将成立独立调查委员会究责。总理尼坦雅胡今天表赞成，并说成员组成不受政治影响，兼顾朝野平衡。

尼坦雅胡在一段影片声明中表示：「今天，部长级立法事务委员会（Ministerial Committee for Legislation）已通过，将设立特别国家调查委员会，以调查2023年10月7日巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）攻击事件及其成因；成员组成将兼顾各方平衡。」

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）说：「与外界说法正好相反，政治人物不会在委员会任职。成员组成将以平等为基础：执政联盟和反对派各占一半。」

反对阵营及许多以色列民众一直呼吁，应就2023年哈玛斯袭击事件展开独立调查。根据法新社统计官方数据，那场事件造成以色列1221人死亡。

根据民调，以色列逾7成民众希望成立一个完全独立于政府之外的国家调查委员会，类似过去调查国家重大政策失误的机制。

1973年10月以阿战争之后，以色列曾经成立调查委员会究责，最后导致时任总理梅尔（Golda Meir）于1974年6月辞职。

以色列成立国家调查委员会一事，须由政府决定，其成员必须由最高法院院长任命。

不过，尼坦雅胡领导的联合政府是以色列史上最右派之一，他近期曾指责法院具有政治偏见。

尽管反对派多次要求尼坦雅胡，应该承担导致10月7日哈玛斯攻击事件的决策责任，但他从未就此承认负有责任。

目前，调查委员会是否正式成立，仍须国会表决通过。（编译：纪锦玲）