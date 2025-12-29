尹锡悦妻涉多项弊案 韩检批收贿卖官

（法新社首尔29日电） 韩国检方今天指控，前第一夫人金建希涉嫌收受总额超过20万美元的贿赂，包括艺术品、珠宝与名牌包，以及「幕后」介入国家事务。

前总统尹锡悦的妻子金建希今年8月被捕，目前正在接受调查。金建希面临涉嫌操纵股价、介选及接受统一教高价赠礼等指控。

检方今天公布最终调查结果，指控金建希「滥用权力，严重破坏国家公共制度」，并「在公众视线之外，非法介入国家事务」。

特别检察官闵中基（Min Joong-ki，音译）在调查结束记者会上表示，金建希「利用总统配偶身分收受金钱与高价财物，并广泛介入各项人事任命与提名事务」。

检方指出，金建希涉嫌收受商界与政界人物赠送价值高达3亿7725万韩元（约新台币862万元）的奢侈品，其中包括统一教领袖赠送的两个香奈儿包包及一条格拉夫（Graff）钻石项炼，此外还有奢华珠宝、韩国着名极简艺术家李禹焕（Lee Ufan）的画作、克丽丝汀迪奥（Dior）手提包及腕表等。

面对调查人员提问时，尹锡悦否认自己知情，但检方表示「这番说法令许多人难以接受」。

检方12月初以「凌驾于法律之上」、与统一教会勾结和破坏「宪法明定的政教分离」为由，请求法院判处金建希15年徒刑和20亿韩元罚款。

金建希否认所有指控，并称这些指控「极不公正」，但她也说，「当我回顾当时扮演的角色和被赋予的责任时，我似乎真的犯下许多错误」。

金建希本月稍早在庭审中，为引发社会疑虑向公众致歉。

首尔中央地方法院预计明年1月28日宣判。（编译：刘文瑜）