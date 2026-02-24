尹锡悦被判无期徒刑提上诉 盼厘清判决问题点

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔24日电） 韩国前总统尹锡悦因内乱案在一审被判处无期徒刑，尹锡悦辩护律师团今天提起上诉，辩护团表示，有责任清楚留下这次判决问题点。内乱特检组也已开会，预计提起上诉。

尹锡悦原本被内乱特检组求处死刑，19日一审宣判时，被判处无期徒刑。法院表示，这次案件核心在于尹锡悦派遣军队进国会，意图瘫痪国会、引发暴动，不过因多数计画失败告终，考虑量刑后判为无期徒刑。

根据韩国媒体Newsis报导，尹锡悦方已经在今天向审理一审的首尔中央地方法院刑事合议第25部提交上诉状。尹锡悦辩护团表示，「不仅在法庭纪录上，将来在历史纪录面前，也有责任清楚留下此次判决的问题点，基于此责任，将厘清一审判决在事实认定上的错误及法律适用上的误解。」

尹锡悦辩护团也强调，对于特检组无理的起诉，以及衍生出来的一审判决及政治背景，「绝不保持沉默」。

另外，Newsis报导指出，对尹锡悦求处死刑的内乱特检组昨天也已经召开会议，暂定将针对一审判决提出上诉。东亚日报也报导，据悉特检方面也将于上诉期限26日前提交上诉状。

尹锡悦被特检组指控，与前国防部长金龙显等人合谋，在没有战时、事变等国家紧急状态徵兆之下，2024年12月宣布违宪、违法的紧急戒严令，以扰乱宪政秩序为目的发动暴动。