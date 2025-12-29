尼坦雅胡将会晤川普 共商加萨停火下一阶段

afp_tickers

2 分钟

（法新社棕榈滩29日电） 以色列总理尼坦雅胡预计美东时间29日下午1时（台湾时间30日凌晨2时）在佛罗里达州棕榈滩（Palm Beach）海湖俱乐部会晤美国总统川普，共商加萨停火下一阶段。

这场重要会谈订在川普私人俱乐部海湖俱乐部（Mar-a-Lago）举行。白宫官员正担心以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）落实加萨停火第二阶段进展缓慢。

川普（Donald Trump）表示尼坦雅胡主动提出这些会谈。川普据说希望最快于明年1月成立以巴勒斯坦技术官僚为主的加萨新政府，以及部署一支国际维稳部队。

白宫表示，美以2位领袖预计美东时间29日下午1时（格林威治标准时间下午6时）见面。

以色列政府发言人贝卓西安（Shosh Bedrosian）表示，尼坦雅胡将讨论停火第二阶段，包含「哈玛斯解除武装和实现加萨非军事化」。

过去代表以色列参与释放人质谈判的贝斯肯（Gershon Baskin）认为，尼坦雅胡与川普「会谈的时机至关重要」。他告诉法新社，「第二阶段必须启动，我认为美方意识到（时间）已经晚了，哈玛斯有太多时间可以重整旗鼓」。

包含以色列与哈玛斯在内的各方10月同意川普斡旋的停火方案，内容规定以色列从加萨走廊（Gaza Strip）撤军，和哈玛斯解除武装并放弃掌控加萨。