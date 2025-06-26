尼坦雅胡涉贪案 川普吁让这位伟大战时总理免除刑责

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（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普今天对以色列总理、盟友尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）长期缠讼的贪腐案审判发表意见，呼吁以色列在与伊朗冲突后，应让这位「伟大的战时总理」免除刑责。

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「对一位为以色列做出如此巨大贡献的人进行『政治迫害』，让我难以想像。」

川普本身也面临一系列刑事指控和定罪，他认为这些都是出于政治动机。川普说，他「刚刚得知比比（尼坦雅胡的昵称）周一（23日）被传唤出庭」。

川普表示：「比比和我才刚一起走过地狱，对抗以色列强硬且聪明的宿敌伊朗。比比对这块非凡圣地的爱，无比深刻、敏锐且坚定」。

川普说：「比比・尼坦雅胡的审判应该立即取消，否则就应该赦免这位伟大的英雄。」

由于发生加萨战争以及后来的黎巴嫩冲突，2020年5月以来，尼坦雅胡的审判在他要求下已多次延期。

在第一起案件中，尼坦雅胡和他的妻子萨拉（Sara）被控收受亿万富豪馈赠价值超过26万美元的奢侈品，例如雪茄、珠宝和香槟，以换取政治回报。

另外两起案件则指控尼坦雅胡试图与两家以色列媒体进行谈判，以获得对其有利的报导。尼坦雅胡否认有任何不当行为。

川普在社群媒体上发文说：「是美国拯救了以色列，现在，美国将拯救尼坦雅胡。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）