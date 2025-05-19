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尼坦雅胡：以色列将掌控全加萨

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（法新社加萨市19日电） 以色列部队对加萨走廊加强攻势之际，以国总理尼坦雅胡今天表示，以方将「掌控」整个加萨走廊。他还提到，以色列出于实务及外交理由，必须避免当地爆发饥荒。

以色列宣布将允许「基本数量」的粮食进入加萨走廊（Gaza Strip）后，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出，出于「外交理由」必须避免当地爆发饥荒。.

在以军宣布对巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）展开「扩大地面行动」后，加萨走廊的救援人员表示，以军空袭今天在加萨各地至少造成22人丧命。

尼坦雅胡在通讯软体Telegram发布影片说：「战斗非常激烈，我们正在取得进展。我们将掌控（加萨）走廊所有土地。」

他强调：「我们不会放弃。但为了成功，我们必须以锐不可当的方式采取行动。」

针对以色列的国际压力日益增长，其主要支持者美国也在施压之列，要求以方撤销自2个多月前对加萨走廊实施的彻底封锁措施。

尼坦雅胡表示：「出于实务和外交理由，我们绝不能让（加萨）居民陷入饥荒。」他补充说，就连以色列的朋友也无法容忍「大规模饥饿的影像」。

联合国及非政府组织支持的「粮食安全阶段综合分类」（Integrated Food Security Phase Classification）在本月发布的报告中指出，加萨走廊处于「饥荒重大风险」，当地22%人口即将面临严重的人道灾难。

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