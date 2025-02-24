尼坦雅胡：准备再对哈玛斯开战

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（法新社耶路撒冷23日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯指责以色列暂停释放囚犯、危及加萨停火协议后，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，准备重新对哈玛斯开战。

第一阶段停火让加萨超过15个月的毁灭性战争大致上停歇之后，将于3月初到期，但双方尚未就后续阶段的停火细节达成共识。

随着围绕停火协议的紧张再次加剧，以色列今天宣布扩大对约旦河西岸武装分子的军事行动。约旦河西岸是巴勒斯坦领土，加萨战争期间暴力事件激增。

以色列昨天暂停释放数百名巴勒斯坦囚犯后，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在军事仪式上发表谈话，誓言透过谈判「或其他方式」实现战争目标。

他说：「我们准备随时恢复激烈的战斗。」

自1月19日停火协议生效以来，加萨武装分子已释放25名存活的以色列人质。哈玛斯（Hamas）精心策划释放人质的仪式，蒙面武装分子将人质带到台上，强迫他们向聚集观看的加萨人挥手致意，甚至透过麦克风讲话。

6名以色列人质昨天获释后，以色列延后释放600多名巴勒斯坦人，理由是哈玛斯在加萨移交以色列人质时举行「羞辱性仪式」。

红十字国际委员会（International Committee of the Red Cross）先前呼吁「各方」，以「有尊严和不公开」的方式交换人质。