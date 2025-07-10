尼坦雅胡：愿谈永久停火 前提为加萨非军事化

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（法新社耶路撒冷10日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列准备在60天休战期间就加萨永久停火进行谈判，但前提是这块巴勒斯坦领土必须实现非军事化。

以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）6日在杜哈展开间接会谈，试图就暂时停火达成协议。以色列与哈玛斯的战争系因哈玛斯2023年10月的攻击所引发。

尼坦雅胡昨天表示，美国中东特使魏科夫（Steve Witkoff）提议60天停火，以换取释放仍在加萨20名人质中的半数。

尼坦雅胡今天在华盛顿发表的视讯演讲表示：「停火开始时，我们将就永久结束战争进行协商。」

尼坦雅胡说，以色列「基本条件」是「哈玛斯放下武器」，并且不再拥有「治理或军事能力」。

尼坦雅胡表示，「如果能透过谈判实现，那再好不过。如果60天内无法经由谈判实现，我们将透过其他方式，使用武力，动用我们英勇的军队。」

哈玛斯昨天宣称已同意释放10名人质，但今天表示反对协议，因为协议中包括以色列在加萨有着大规模军事存在。

哈玛斯还希望援助能自由进入当地，缓解人道危机，并为持久和平提供「真正保障」。