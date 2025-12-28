尼泊尔知名政治领袖组联盟 迎战明年大选

（法新社加德满都28日电） 尼泊尔9月爆发「Z世代示威」，迫使当局撤换总理和预订明年举行大选后，该国2位最受欢迎政治人物今天宣布结盟迎战大选、允诺回应年轻世代诉求，可能使建制派政党承压。

尼泊尔政府9月关闭社群媒体，成为「Z世代示威」导火线，数以千计年轻人发起激烈抗争，上街表达对政府贪腐的不满。根据当局统计，这次反政府示威至少造成77人丧生。总统鲍德尔（Ramchandra Paudel）9月12日宣布解散国会，订2026年3月5日举行大选。

51岁尼泊尔知名电视主持人、全国独立党（Rastriya Swatantra Party，RSP）党魁拉米契汉（Rabi Lamichhane）和尼泊尔首都加德满都「饶舌歌手市长」夏哈（Balendra Shah），允诺回应年轻世代诉求。

RSP副党魁魏格（Swarnim Wagle）表示，这个新联盟对尼泊尔而言是「勇气、牺牲与希望的罕见结合」，将迎战明年大选。他告诉法新社：「新世代领袖将国家利益置于个人之上，正好符合尼泊尔年轻人的期待。」

根据协议，拉米契汉将继续担任RSP党魁，并推派35岁的夏哈为总理候选人。拉米契汉签署合作协议后在社群媒体发文说，双方共识并非着重于政党领袖追求什么，「而是国家需要什么」。

拉米契汉是尼泊尔知名电视主持人，他遭控涉入诈骗与组织犯罪案件后，于近日获保释。他抓住社会大众对年老政治领导层的不满，于2022年创立全国独立党，曾任副总理兼内政部长。