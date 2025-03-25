「最佳瑞士工程」：全世界最陡峭的纜車線

新纜車的樣子。 Keystone / Anthony Anex

少女峰附近的雪朗峰及那裡的旋轉餐廳是瑞士最知名的旅遊景點之一，這裡出名很早，而且並不是後來通過社交媒體上的旅遊博主的宣傳而紅遍世界的；而是因為詹姆斯·邦德1969年的一部電影在此拍攝。現在這裡建了一條新纜車路線，也是迄今為止最陡峭的纜車線。

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Thomas Stephens 我撰写关于瑞士海外侨民和“瑞士奇闻”的文章，并提供每日/每周新闻摘要。我还负责英语部门文章的翻译、编辑和校对，并为视频配音。 我出生于伦敦，拥有德语/语言学学位，并曾在《独立报》担任记者。2005年，我移居伯尔尼。我能流利使用瑞士三种官方语言，并喜欢在全国各地旅行，尤其是在酒吧、餐厅和冰淇淋店中练习语言。

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最近在伯恩高原投入營運的一段雪朗峰纜車路線，是瑞士阿爾卑斯山至今最陡峭的高山纜車工程，坐在上面需要屏息凝氣，才不會眩暈，那麼它到底有多陡峭？

以前我有一個住在樓上的鄰居，他常常把一個水桶用繩子拴上，從陽台放到樓下耐心等待的貓面前，貓跳進水桶，然後被主人拉上去。當我讀到伯恩高原剛投入使用的這個世界上最陡峭的纜車時，我想就起了這位鄰居和他的貓。

這個耗資1億瑞郎(約合人民幣8億元)的雪朗峰纜車(Schilthornbahn 20XX)項目，於2024年12月13日開通了最下面三段纜車路線。人們可以搭乘纜車在施特歇爾貝格(Stechelberg)和米倫(Mürren)兩地之間俯瞰令人嘆為觀止的美麗山景，但這需要過人的膽量，因為纜車的攀升坡度高達159.4%。

外部内容

“所有工作人員都付出了巨大的努力，才能取得這樣的成就！簡直太不可思議了！”，@cobra1010在建築公司發佈在網上的視頻下面評論道：「要完成這樣的作業，需要許多智慧、技能和勤奮！這堪稱瑞士技術工程的巔峰之作！」

然而159.4%又意味著什麼呢？你雖不是坐在一個水桶裡，但它的確很陡峭：每水平移動一米，就有1.60米的傾斜度(用角度表示，差不多是58°）。在此之前，施維茲州(Schwyz)的斯圖斯路線(Stoosbahn)是全世界最陡峭的纜車，坡度為110%(47°)。

上山路線。 Schilthornbahn AG

纜車以每秒7公尺的速度從史特歇爾貝格開往米倫。在四分鐘內，纜車爬升775公尺的高度(耳壓可想而知)。

由於坡度極大，兩個車廂分別懸掛在一個11公尺長的機械手臂上。纜車全自動運行，沒有工作人員操作，但攝影機和感測器始終處於工作狀態。每纜車上最多可容納85人，按計畫滿載時每小時可運送800名乘客。

「能夠參與這個偉大的項目，我感到非常自豪，雖然要在令人眩暈的高度作業，」@Saw4825 說。

可以是這種程度的垂直。 Keystone / Anthony Anex

現在雪朗峰纜車線路尚未獲得金氏世界紀錄的認可，但瑞士其他許多工程成就已經登上了金氏紀錄：

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功能與美學

我對這一地區非常熟悉，因為我曾經在米倫消磨過許多時光。米倫位於勞特布倫嫩山谷(Lauterbrunnen Valley)中一個巨大石壁的邊上，是一個美麗的村莊，村里沒有汽車。以前，從谷底的施特歇爾貝格到上面的雪朗峰，需要經過四個路段：施特歇爾貝格-金梅爾瓦爾德(Gimmelwald)；金梅爾瓦爾德-米倫；米倫-比爾戈(Birg)；最後從比爾戈- 雪朗峰。在高峰期，整個登山過程需要將近一個小時。

現在，第一段從施特歇爾貝格直接通往米倫(老式纜車仍在金梅爾瓦爾德停靠）。據雪朗峰股份公司稱，從最下面的施特歇爾貝格到雪朗峰的總行程已從32分鐘縮短到22分鐘，而且因為優化了銜接，即使在高峰時段，行程也不會超過30分鐘。

在這段影片(德)中，新的雪朗峰纜車站的建築師介紹了他們如何將功能性與美學相結合，將纜車融入山地景觀，並將這種山地交通方式作為一種文化資產加以保護：

外部内容

三段纜車線路中最下面的一段-施特歇爾貝格-米倫段已於2024年12月13日開通，兩條並行的索道纜車中的一條也已開通，這段可通往中間的米倫-比爾戈段(於11月28日開通)。 2025年3月15日，比爾戈和雪朗峰之間的另一輛索道纜車也投入使用。整個工程預計將於2026年春季才能完工。

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“雪朗峰纜車20XX工程” 施特歇爾貝格站(Stechelberg)：作為起點站，進行徹底重建，增加新的小酒館和全自動行李運輸系統。

米倫站(Mürren)：將新增運動用品店、酒吧和零售商店，並改造主驅動裝置和備用傳統裝置。

比爾戈站(Birg)：新站設有兩家零點餐廳、新銷售部和屋頂平台，提供絕佳的高山全景觀景台。

雪朗峰站(Schilthorn)：山頂站圍繞標誌性的格洛麗亞峰旋轉餐廳(Piz Gloria)進行改造，大廳可容納兩條單線纜車，並使用自然光照明。 新纜車系統將實現單向每小時800人的旅客運送，採用索道系統，確保在狂風中也能穩定運作。 資料來源：雪朗峰纜車公司

高低

由於1969年詹姆士龐德的電影《007女王密使》(On Her Majesty’s Secret Service)在此拍攝，所以雪朗峰及其旋轉餐廳格洛麗亞峰餐廳(Piz Gloria)早就被世人所熟知。現在這條世界上最陡峭的纜車線路的開通可能會吸引更多的遊客來此打卡-從巴西到印度，世界各地的媒體都報道了瑞士的這條新纜車路線開通的消息。

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但是，雖然每小時800人的客運量可能對經濟有利，但過度旅遊會帶來交通、通貨膨脹、污染和垃圾等問題，對環境和當地居民造成干擾。

當地居民的心情十分複雜：一方面，他們知道，一日遊遊客、滑雪者、徒步旅行者、滑翔傘愛好者和跳傘愛好者的不斷湧入會給他們的生活帶困擾；但他們也知道，沒有這些遊客他們也無法生存。例如，米倫小鎮約有400名長期居民，但卻有2000個飯店床位。

「從科技層面，新雪朗峰纜車的確是一個偉大的成就，一位名叫多納特·格呂特曼(Donat Greutmann)的讀者就當地報刊《伯爾尼高原報》(Berner Oberländer Zeitung)的一片相關文章評論道。他寫道：「勞特布倫嫩(Lauterbrunnen)以及整個少女峰地區要如何應對整個少女峰的遊客如何應對不斷湧入的遊客？勞特布倫嫩小鎮對於旅遊過剩已經應不暇接。現在隨著新山地纜車路線的建成，這個美麗地方的吸引力更是已經到了難以承受的地步。」

「我們感到不知所措，」一位居民在2023年接受瑞士電視台SRF採訪時說，」本地人在勞特布倫嫩已經沒有地方住了。」勞特布倫嫩現在正在考慮參考威尼斯的做法向遊客收取門票。

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然而瑞士旅遊局並未使用「過度旅遊」這個詞，而認為這是：「局部和暫時的瓶頸」。不過，旅遊局局長在去年7月表示，他會嚴肅看待「這種情況」。為了做出改善，瑞士旅遊局正在與旅行社合作，宣傳旅遊淡季的瑞士旅遊，並以人少的景點為宣傳目標。

言歸正傳-這條世界上最陡峭的纜車線從2025年3月15日起，全年365天向遊客開放，帶遊客置身於雪朗峰的無敵美景中。

(編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)