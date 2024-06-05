瑞士中部发生4.4级地震

6月4日凌晨，位于施维茨州(Schwyz)和格拉鲁斯州(Glarus)之间的普拉格尔山口(Pragel Pass) 发生了里氏4.4级左右的地震。据苏黎世联邦理工学院瑞士地震局称，瑞士全境可能都有震感。
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瑞士地震局在最初自动推送的信息中写道，地震发生在凌晨2点34分，位于瓦吉塔莱尔湖(Lake Wägital)西南方向约6公里处。普拉格尔山口连接着施维茨州的穆奥塔塔尔市(Muotathal)和格拉鲁斯州的克伦塔尔市(Klöntal)。
地震局表示，在震中附近发生这种震级的地震时，有可能在个别情况下造成轻微损失。不过，施维茨州警察局媒体发言人Pascal Weber在周二一早接受Keystone-SDA新闻社采访时证实，截至目前尚未收到损失报告。另一方面，IH施工及大坝维护负责人Ulrich Diethelm也应要求确认，位于锡伯嫩村(Siebnen)的吉塔莱尔AG发电厂也未收到损失报告。
每天多达4次地震
根据瑞士地震局(Swiss Seismological Service, SED)的记录，瑞士境内及其邻国平均每天发生3到4次地震，平均每年发生1000到1500次地震。今年到目前为止，地震局已记录地震756次。
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每年，人们可以感觉到约10到20次震级2.5级以上的地震。最近的一次可感知的地震可能发生在瓦莱州(Valais)的阿罗拉村(Arolla)附近，震级约为里氏3.8级。
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