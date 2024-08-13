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瑞士军队在2023年共销毁280枚未爆炸弹药

瑞士军队在新闻稿中强调，绝不能触碰未爆弹药。一旦发现弹药残留物，需在现场做出明确标记，并拨打紧急电话通知警方。
瑞士军队在新闻稿中强调，绝不能触碰未爆弹药。一旦发现弹药残留物，需在现场做出明确标记，并拨打紧急电话通知警方。 Keystone / Ennio Leanza

去年，瑞士军队共清除280枚未爆弹药，并接到1122起相关报警。由于休闲活动的增加和公众对潜在危险认知的提高，报警数创下了历史新高。

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Keystone-SDA

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瑞士军队于周二(8月6日)表示，在向国家报告中心(National Reporting Centre, CAR)提报的物品中，约8%实际上是未爆弹药，发现的弹药占28%，弹药残片占64%。

绝大多数的报告(87%)来自普通民众，其余举报分别来自军队(3%)和警察(10%)。大部分报告出自伯尔尼州(215份)、格劳宾登州(208份)、瓦莱州(158份)和圣加伦州(111份)。

军方在新闻稿中强调，绝不能触碰未爆弹药。任何发现弹药残留物的人都应在现场做出明显标记，并拨打紧急电话报警。发现哑弹可获得最高100瑞郎(约合人民币840元)的奖金。据新闻稿透露，2023年共发放奖金4800瑞郎(约合人民币40,260元)。

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