瑞士军队在2023年共销毁280枚未爆炸弹药

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瑞士企业必须适应欧盟限塑令新规
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目前，欧盟地区的塑料瓶盖即便在拧开后仍需与瓶身相连。尽管该规定并不适用于瑞士，但瑞士公司仍需调整，这无疑牵涉到许多额外工作。
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后排安全带拯救生命：瑞士30年里程碑纪实
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瑞士推行后排乘客强制系安全带制度至今已有30年。瑞士事故预防委员会及联邦统计局的最新数据证实了这项道路交通安全措施的有效性。
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女性急诊时接受的止痛药物治疗比男性少
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忍着痛到急诊室的患者都希望立即得到救治。然而，美国和以色列的一项新研究显示，女性获得治疗的速度和效果都不及男性。
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瑞士逮捕一位加拿大籍间谍嫌疑人
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本周四(8月8日)瑞士媒体报道，援引未具名情报来源的消息称，一名加拿大籍朝鲜问题专家、前联合国官员因涉嫌间谍罪在瑞士被拘留，此人很可能是为中国工作。
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瑞士绿党就女性退休年龄投票提出诉讼
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自本周曝出联邦对养老金系统的预测出现重大计算错误后，绿党(GRÜNE/Les VERT-E-S)正在就2022年提高女性退休年龄的投票提出诉讼。
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2024年上半年，瑞士移民人数略有下降
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瑞士政府于周四(8月8日)表示，2024年上半年，瑞士净移民人数同比减少6237人，降至40'963人。
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瑞士科研人员发现北京雾霾的来源
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在一项国际研究中，保罗·谢尔研究院(Paul Scherrer Institute)的科研人员已经辨认出中国首都空气污染物的源头。他们发现，雾霭的来源因冬夏季节变化而有所不同。
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数字生活可在2050年前减少20%的能源消耗
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瑞士保罗谢尔研究所(PSI)和苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员进行了一项研究，他们认为到2050年，日常生活的数字化可能导致能源消耗相比2020年减少10%-20%。该研究的计算基于一个能源系统模型，同时考虑了社会生态因素。
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养老遗属保险支出比预测少6%
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2033年，养老遗属保险(简称AHV/AVS)预计支出约40亿瑞郎(约合人民币335亿元)，比先前的计算结果低约6%。8月6日(周二)，瑞士联邦社会保险局对养老遗属保险的财务预期做了相应调整。
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瑞士跨境通勤人数不断增加
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一年以来，瑞士跨境通勤人数增长了3%。截至6月底，大约39.9万持G类居留许可的人在瑞士工作。
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