瑞士暴风雨迫使70人撤离布里恩茨

瑞士中部发生猛烈暴风雨，恶劣天气导致70人被迫撤离布里恩茨。只有两人受伤。

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有关部门周二(8月13日)通报，位于伯尔尼高原的布里恩茨未发现有人员失踪。周一晚间的暴风雨对数个建筑、停泊的车辆及公交设施造成破坏。当地居民躲进一座体育馆内避险。

下午6时半左右，米利巴赫河(Milibach)决堤，巨石与树木被河水卷入镇内各处。为安全起见，当地有关部门建议居民将自来水烧开饮用。

往返布里恩茨的铁路与湖泊交通全部中断。

瑞士中部未能幸免

乌里州也出现雷暴天气。周一晚间卢塞恩湖畔弗吕埃伦(Flüelen)和锡西孔(Sisikon)之间的阿克森大街(Axenstrasse)发生山体滑坡。警方和联邦道路局通过瑞士预警应用程序Alertsuisse通报，该地区的这条主要公路已经关闭。

在对受损程度做评估的同时，通往A2高速公路的重要通道阿克森大街也被关闭。

周二瑞士联邦道路局(FEDRO)信息公关部负责人Jérôme Jacky告诉瑞士新闻通讯社Keystone-SDA，他们在使用直升机探查受损程度，特别是检查落石防护网和基础设施的损坏情况。

乌里州警方称，周一晚间8时左右，监测仪器检测到“Gumpisch”地区有地面移动。随后道路被关闭，交通被改道。根据初步调查结果，未发现道路桥梁受到破坏，也未发生人员伤亡。

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航班被迫改道

受暴风雨影响，苏黎世机场有20个航班被迫飞往其他机场。暴风雨对克洛滕(Kloten)地区造成的另一个影响则是多个航班的起飞时间不得不推迟，因为机场员工无法完成飞机的准备工作。一名机场发言人解释说，出于安全考虑，强烈雷暴期间机场员工不得在室外逗留。

周一晚间阿尔高州也发生猛烈雷暴，并伴有暴雨和狂风。当晚8:30-11:00，应急服务部门频频接到电话，称有多处地窖被淹，建筑围墙被吹倒及树木倒塌。

大约30支消防队对150个地点进行了救援，所幸无人受伤。周二上午，Wildegg的铁路地下通道和Murgenthal的一条二级公路仍处于关闭状态，交通绕行也已安排到位。周一晚间有关部门仍无法确定这两条道路何时重新开放。

在周一晚间的雷暴天气中，瑞士气象局在全国各地共记录了逾7万道闪电。瑞士气象局周二凌晨通过X平台报告，其中尤为壮观的一道闪电从苏黎世州玉特利山(Uetliberg)的电视塔上出现。