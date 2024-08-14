瑞士暴风雨迫使70人撤离布里恩茨

瑞士中部发生猛烈暴风雨，恶劣天气导致70人被迫撤离布里恩茨。只有两人受伤。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
有关部门周二(8月13日)通报，位于伯尔尼高原的布里恩茨未发现有人员失踪。周一晚间的暴风雨对数个建筑、停泊的车辆及公交设施造成破坏。当地居民躲进一座体育馆内避险。
下午6时半左右，米利巴赫河(Milibach)决堤，巨石与树木被河水卷入镇内各处。为安全起见，当地有关部门建议居民将自来水烧开饮用。
往返布里恩茨的铁路与湖泊交通全部中断。
瑞士中部未能幸免
乌里州也出现雷暴天气。周一晚间卢塞恩湖畔弗吕埃伦(Flüelen)和锡西孔(Sisikon)之间的阿克森大街(Axenstrasse)发生山体滑坡。警方和联邦道路局通过瑞士预警应用程序Alertsuisse通报，该地区的这条主要公路已经关闭。
在对受损程度做评估的同时，通往A2高速公路的重要通道阿克森大街也被关闭。
周二瑞士联邦道路局(FEDRO)信息公关部负责人Jérôme Jacky告诉瑞士新闻通讯社Keystone-SDA，他们在使用直升机探查受损程度，特别是检查落石防护网和基础设施的损坏情况。
乌里州警方称，周一晚间8时左右，监测仪器检测到“Gumpisch”地区有地面移动。随后道路被关闭，交通被改道。根据初步调查结果，未发现道路桥梁受到破坏，也未发生人员伤亡。
相关内容
相关内容
瑞士泥石流：如何让居民和村庄免受其害
此内容发布于
瑞士近期发生的泥石流造成了多名人员伤亡和巨大损失。警报系统和防御屏障虽能避免最糟糕的情况发生，但也有人建议采取彻底的解决方案来应对日益升级的自然灾害风险。
更多阅览 瑞士泥石流：如何让居民和村庄免受其害
航班被迫改道
受暴风雨影响，苏黎世机场有20个航班被迫飞往其他机场。暴风雨对克洛滕(Kloten)地区造成的另一个影响则是多个航班的起飞时间不得不推迟，因为机场员工无法完成飞机的准备工作。一名机场发言人解释说，出于安全考虑，强烈雷暴期间机场员工不得在室外逗留。
周一晚间阿尔高州也发生猛烈雷暴，并伴有暴雨和狂风。当晚8:30-11:00，应急服务部门频频接到电话，称有多处地窖被淹，建筑围墙被吹倒及树木倒塌。
大约30支消防队对150个地点进行了救援，所幸无人受伤。周二上午，Wildegg的铁路地下通道和Murgenthal的一条二级公路仍处于关闭状态，交通绕行也已安排到位。周一晚间有关部门仍无法确定这两条道路何时重新开放。
在周一晚间的雷暴天气中，瑞士气象局在全国各地共记录了逾7万道闪电。瑞士气象局周二凌晨通过X平台报告，其中尤为壮观的一道闪电从苏黎世州玉特利山(Uetliberg)的电视塔上出现。
相关内容
瑞士教师工作满意度仅差强人意
此内容发布于
一项新研究显示，瑞士教师对同事、班级和排课比较满意，但对全纳教学法的态度比较负面。
更多阅览 瑞士教师工作满意度仅差强人意
相关内容
瑞士企业必须适应欧盟限塑令新规
此内容发布于
目前，欧盟地区的塑料瓶盖即便在拧开后仍需与瓶身相连。尽管该规定并不适用于瑞士，但瑞士公司仍需调整，这无疑牵涉到许多额外工作。
更多阅览 瑞士企业必须适应欧盟限塑令新规
相关内容
瑞士军队在2023年共销毁280枚未爆炸弹药
此内容发布于
去年，瑞士军队共清除280枚未爆弹药，并接到1122起相关报警。由于休闲活动的增加和公众对潜在危险认知的提高，报警数创下了历史新高。
更多阅览 瑞士军队在2023年共销毁280枚未爆炸弹药
相关内容
后排安全带拯救生命：瑞士30年里程碑纪实
此内容发布于
瑞士推行后排乘客强制系安全带制度至今已有30年。瑞士事故预防委员会及联邦统计局的最新数据证实了这项道路交通安全措施的有效性。
更多阅览 后排安全带拯救生命：瑞士30年里程碑纪实
相关内容
女性急诊时接受的止痛药物治疗比男性少
此内容发布于
忍着痛到急诊室的患者都希望立即得到救治。然而，美国和以色列的一项新研究显示，女性获得治疗的速度和效果都不及男性。
更多阅览 女性急诊时接受的止痛药物治疗比男性少
相关内容
瑞士逮捕一位加拿大籍间谍嫌疑人
此内容发布于
本周四(8月8日)瑞士媒体报道，援引未具名情报来源的消息称，一名加拿大籍朝鲜问题专家、前联合国官员因涉嫌间谍罪在瑞士被拘留，此人很可能是为中国工作。
更多阅览 瑞士逮捕一位加拿大籍间谍嫌疑人
相关内容
瑞士绿党就女性退休年龄投票提出诉讼
此内容发布于
自本周曝出联邦对养老金系统的预测出现重大计算错误后，绿党(GRÜNE/Les VERT-E-S)正在就2022年提高女性退休年龄的投票提出诉讼。
更多阅览 瑞士绿党就女性退休年龄投票提出诉讼
相关内容
2024年上半年，瑞士移民人数略有下降
此内容发布于
瑞士政府于周四(8月8日)表示，2024年上半年，瑞士净移民人数同比减少6237人，降至40'963人。
更多阅览 2024年上半年，瑞士移民人数略有下降
相关内容
瑞士科研人员发现北京雾霾的来源
此内容发布于
在一项国际研究中，保罗·谢尔研究院(Paul Scherrer Institute)的科研人员已经辨认出中国首都空气污染物的源头。他们发现，雾霭的来源因冬夏季节变化而有所不同。
更多阅览 瑞士科研人员发现北京雾霾的来源
相关内容
数字生活可在2050年前减少20%的能源消耗
此内容发布于
瑞士保罗谢尔研究所(PSI)和苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员进行了一项研究，他们认为到2050年，日常生活的数字化可能导致能源消耗相比2020年减少10%-20%。该研究的计算基于一个能源系统模型，同时考虑了社会生态因素。
更多阅览 数字生活可在2050年前减少20%的能源消耗
阅读更多
相关内容
瑞士历史上最致命的地质滑坡事件
此内容发布于
5月12日，全世界的目光聚焦在瑞士的布里恩茨村。由于面临山体滑坡风险，这里的村民被紧急疏散。下文记录了瑞士历史上最严重的几次地质滑坡灾害。
更多阅览 瑞士历史上最致命的地质滑坡事件
相关内容
极端天气谁之过？灾害治理演变史
此内容发布于
19世纪时，瑞士人就注定要直面自然灾害。那时，人们已不再将恶劣天气和山体滑坡视作神对人的惩罚，而是人们应该协力解决的问题。为了所谓的共同利益，对过错与责任的追问成了禁忌 – 直到今天，这一态度仍不时影响着讨论。
更多阅览 极端天气谁之过？灾害治理演变史
相关内容
瑞士泥石流：如何让居民和村庄免受其害
此内容发布于
瑞士近期发生的泥石流造成了多名人员伤亡和巨大损失。警报系统和防御屏障虽能避免最糟糕的情况发生，但也有人建议采取彻底的解决方案来应对日益升级的自然灾害风险。
更多阅览 瑞士泥石流：如何让居民和村庄免受其害
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。