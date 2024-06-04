瑞士预计将迎来生机勃勃的夏季旅游季

位于阿尔卑斯坦山脉(Alpstein)中的Äscher山崖客栈(Äscher-Wildkirchli guest house)是瑞士最负盛名的旅游景点之一。 Keystone / Gian Ehrenzeller

瑞士经济研究所(Swiss Economic Institute, KOF)近日预测，瑞士酒店和热点旅游地将迎来又一个刷新纪录的夏季旅游旺季，尤其是中国游客的回归，其留宿人数预计增长0.4%。

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与去年夏天相比，抵达瑞士的游客有望增加约10万人。苏黎世联邦理工学院研究中心(ETH Zurich research centre)对2025年夏天的游客量增长预期更是达到了2%。

报告称，尽管今年全球经济正在从疲软中缓步复苏，瑞郎走势仍是瑞士旅游业的决定性因素之一。近期瑞郎的走低对本地旅游业是利好消息。

KOF目前预计，瑞士国内游人数仅会减少1.5%，而在之前的预测中该比例为4%。一旦瑞士人的长途旅游恢复到正常水平，留宿人数很可能随着人口增长而增加，且在2025年再次回升。

据研究中心透露，鉴于疫情前欧洲旅游业颓势的长期影响仍在发挥作用，欧洲游客人数在即将到来的夏天也可能会下降。

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据此，KOF对该市场4%负增长的预测保持不变，并认为2025年夏季留宿游客数将维持相同水平。

不过，据专家预计，长途游客的数量足以弥补欧洲及瑞士本地游客的不足，今年夏季留宿人次仍会有所增加。来自美国和中国的游客将拉动旅游业的增长。

KOF表示，尽管增幅略小，但美国游客留宿数将保持较高水平。整个北美地区预计增长1%。

研究中心表示，尽管中国游客留宿人次仍将远低于疫情前水平，但缓慢的游客回流会明显推动留宿人次的增长。与去年相比，KOF做出的增长预期高达47%。

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此外，报告提到，即将在德国举行的2024年欧洲足球锦标赛，以及法国的2024年夏季奥运会等国际赛事很有可能对瑞士旅游产生积极影响。