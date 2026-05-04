川普「自由计画」5/4正式启动 中东局势最新发展一次看

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（法新社巴黎3日电） 美国与以色列联手攻打伊朗进入第65天，美国总统川普今天宣布，「自由计画」将于明天上午正式启动，让滞留荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的船只得以脱困。

以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

美以动向

美国军方表示，美军中央司令部将开始支援川普提出的自由计画，以「恢复荷莫兹海峡的航行自由」。

根据声明，美军将出动飞弹驱逐舰、超过100架陆基与海基飞机，以及约1.5万名军人参与这项任务。

川普将自由计画形容为「人道主义之举」，目的是协助在美国与以色列对伊朗战争中保持中立的国家。

川普在贴文中写道：「为了伊朗、中东和美国的利益，我们已经告知这些国家，将引导他们的船只安全离开这些受限水域，使他们能够自由、顺利地继续其业务。」

伊朗对荷莫兹海峡的控制已成为美伊紧张关系的焦点，美方正寻求德黑兰保证将终止其核子计画。

川普政府希望筹组国际联盟，分享资讯并协调外交行动，试图让荷莫兹海峡重新开放。英国与法国也寻求主导一项跨国任务，一旦达成持续性的停火，将重启荷莫兹海峡的通行。

川普今天表示，美方官员正就结束这场导致中东动荡战争的可能步骤，与伊朗进行「非常正面的讨论」。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）则声称，美方透过军事与经济行动对伊朗施压，已对其领导层形成「经济封锁」。

以色列方面，以军今天向黎巴嫩南部11个城镇和村庄居民发出迫切警告，敦促他们撤离家园，至少转移到1000公尺外的宽阔地区。

以军表示，黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）违反双方达成的停火协议后，以军正对真主党展开攻击行动，并警告凡靠近真主党武装人员或设施的人都可能受波及。

伊朗动向

伊朗高阶官员今天警告，德黑兰将把美国任何企图干涉荷莫兹海峡的举动视为违反停火协议。

伊朗今天还说，已经收到美国对其最新和平谈判提案的回应。半岛电视台报导，伊朗的方案分为三个主要阶段，目标于30天内从停火过渡到结束战争。

根据伊朗国营媒体，美国已经透过巴基斯坦转达对伊朗14点提案所作回应，德黑兰目前正予以审酌。

伊朗媒体报导，德黑兰的14点提案内容包括美军从周边地区撤离、解除封锁、解冻资产、支付赔偿、解除制裁、各战线（包括黎巴嫩）停止战争，以及对荷莫兹海峡建立新管控机制。

半岛电视台（Al Jazeera）引述消息人士报导，伊朗的方案分为三个主要阶段，目标于30天内从停火过渡到结束战争。

油价股汇动态

德黑兰对荷莫兹海峡的掌控，导致全球能源价格攀升，不仅引发全球各地对经济的担忧，更助长通货膨胀。交易员警告，再过几周，石油市场将逼近大幅推升价格的「临界点」。

随着伊朗封锁荷莫兹海峡，波斯湾两大港口基本上与世界隔绝，美国原油出口量攀升至纪录新高。

根据航运追踪机构Kpler的数据，今年4月，美国石油出口量飙升至每天520万桶，比战前2月的每天390万桶增加超过30%。

其他国家及组织

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）表示，尽管与川普在伊朗战事及美军驻德规模问题出现分歧，仍将维持跨大西洋合作关系，也不会放弃与川普合作。

德国外交部长瓦德福（Johann Wadephul）呼吁伊朗重新开放荷莫兹海峡并放弃核武计画，强调德国与美方立场一致，支持透过谈判解决问题。

与此同时，伊朗支持的真主党仍持续对黎巴嫩境内的以色列军队及以色列北部地区发动无人机和火箭弹攻击。（编译：刘文瑜）