川普发文P图欧巴马夫妇惹议

（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普今天在社群媒体平台上发布一则选举阴谋论影片，内容将前总统欧巴马及其妻子蜜雪儿．欧巴马的头像P图到猴子的身上，引发多位民主党重要人士谴责。

上传真实社群（Truth Social）的这段一分钟长影片接近尾声时，欧巴马和蜜雪儿．欧巴马（Michelle Obama）的头像被放到猴子的身上，画面持续大约一秒。

这段影片重提计票公司Dominion投票系统公司（Dominion Voting Systems）帮助窃取2020年大选，导致川普落选的不实指控。

截至今天清晨，这段影片在川普个人社群平台上已获得超过1000次按赞。

加州州长纽松（Gavin Newsom）办公室对这则发文予以痛批。受到瞩目的川普批评者纽松被视为民主党2028年总统大选热门人选。

纽松办公室在X平台表示：「总统的行为令人作呕。每一个共和党人都必须出面谴责，马上。」

川普第2任期的第一年间曾经频繁地在真实社群等平台发布极度逼真的造假影像，内容常自我吹捧并且嘲讽批评者。

他去年就曾经上传一段人工智慧（AI）生成影片，内容为欧巴马在椭圆形办公室（Oval Office）遭到逮捕，穿着橘色囚服身陷囹圄。