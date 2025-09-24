The Swiss voice in the world since 1935

川普发表联合国大会演说　重炮批评移民与气候变迁

（法新社纽约23日电） 美国总统川普今天重返联合国，抨击这个世界组织和欧洲，警告人口迁移（migration）问题正将西方国家推向「地狱」，并将气候变迁斥为一场「骗局」。

这是川普重返白宫以来首度现身联合国大会（UN General Assembly），他同时指控这个世界组织在他试图斡旋加萨和乌克兰战争等多项和平协议时未能提供协助。

「联合国的目的是什么？」他在历时将近1小时、内容包罗万象的演说中质问，「它有这么大的潜力，实际作为却远远不及」。

川普演说中最激烈的言论集中在人口迁移议题。他呼吁国际社会跟进他的作法，强调这是让他两度赢得美国总统大选的核心政治诉求之一。

川普抨击联合国「出资攻击」西方各国，形容这与「入侵」无异，随后又将矛头转向了他所谓的欧洲盟友。他告诉欧洲领导人：「你们的国家正在走向地狱。」

川普同时批评联合国未能介入他声称他出手终结的7场战争，也未能助他化解俄乌战争和加萨战争。

「他们（联合国）做的真的就只有写措词强硬的信函。」他说：「尽是空话，而空话化解不了战争。」

此外，川普在气候变迁问题上也采取了一贯的强硬立场，说自己「每件事都是正确的」，同时大力推动石油钻探并撤销绿色政策。这位身价亿万的地产大亨说，「气候变迁…是世界有史以来最大的骗局」。

