川普吁起诉索罗斯父子 指其策动美国暴力示威

（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普今天主张，亿万富豪索罗斯及其子应遭刑事起诉，因为他的家族是全美各地「暴力抗议」幕后主使者。索罗斯家族是右翼人士热衷攻击目标，川普的指控未提事实根据。

川普（Donald Trump）在他的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「索罗斯（George Soros）和他很棒的极左儿子应该为了他们对暴力抗议和远不止于此（的事件）提供的支持，依RICO法被起诉。」RICO全称是反勒索及受贿组织法（ Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act）。

美国加州洛杉矶6月因搜捕移民行动大增而爆发街头抗议时，流传已久的有关索罗斯家族阴谋论再度甚嚣尘上。

匈牙利出生、现年95岁的索罗斯长期因资助进步理念和美国民主党，而成为欧洲与美国极右派眼中的恶魔。犹太裔的索罗斯多年来遭受的攻击，往往被指出于反犹太主义。

索罗斯曾无端被指责造成欧洲境内及美国南部边境的移民危机扩大，以及策动大规模抗议活动，包括2020年美国发生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察压颈致死后爆发的反警示威。

川普在发文中写道：「索罗斯和他那群心理变态的同伙对我们国家造成了极大伤害！这当中还包括他那些疯狂的美国西岸友人。」

川普还说：「我们不会再让这些疯子继续撕裂美国了。小心点，我们正在看着你们！」

索罗斯创立的慈善组织「开放社会基金会」（Open Society Foundations）痛批川普的说法，并在提供给法新社的声明写道：「开放社会基金会并未支持或资助暴力抗议。」索罗斯2023年已宣布将这个组织的控制权交给儿子亚历山大（Alexander）。