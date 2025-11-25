川普启动「创世纪任务」加速AI研究

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天签署行政命令，启动名为「创世纪任务」（Genesis Mission）的国家级计画，旨在利用人工智慧（AI）加速科学突破。

「创世纪任务」旨在推动推动大型科技公司在人工智慧领域领先中国，巩固美国在这个快速扩张领域的主导地位。

白宫也在寻求法律途径阻止美国各州制定自己的AI法规，并威胁将撤销对相关州的联邦补助。

今天发布的行政命令责成能源部（Department of Energy）建立整合式AI平台，结合国家超级电脑、联邦科学资料集和研究设施，以加速从核融合到半导体制造等领域的科学发现。

此计画的核心是「美国科学与安全平台」（American Science and Security Platform），将为研究人员提供高效能运算资源、AI建模工具以及大量联邦资料集，用以训练科学基础模型并自动化研究流程。

平台旨在9个月内，针对能源部将在60天内拟定的20个优先科学挑战清单中的至少一项，实现初步运作能力。

优先清单的领域包括先进制造、生物技术、关键材料、核能、量子运算与半导体，都是美国面临中国愈来愈大竞争的关键领域。

行政命令呼吁与私人企业、大学与国家实验室缔结合作，同时要求严格的网路安全措施以保护敏感研究。