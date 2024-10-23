川普团队控英国工党介选 施凯尔低调反驳

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（法新社伦敦23日电） 美国共和党总统候选人川普团队指控，英国执政党工党成员为民主党对手贺锦丽助选是「公然外国干预」后，英国政府今天低调处理这项介选指控。

川普（Donald Trump）法务团队今天在联邦选举委员会（Federal Election Commission）提出正式申诉，主张「工党提供非法外国捐献，贺锦丽（Kamala Harris）阵营也已接受」。

这份提交给选举委员会的申诉引述媒体报导，指出工党官员赴美为民主党竞选团队提供建议，其中包含首相施凯尔（Keir Starmer）的新幕僚长麦斯威尼（Morgan McSweeney）。

此外，申诉也提及工党组织营运部主任巴特尔（Sofia Patel）在商务导向社群网路服务「领英」（LinkedIn）发布贴文，呼吁志工前往北卡罗来纳州，「我们将为您安排住宿」。这则贴文现已遭到删除。

根据美国联邦选举委员会规定，外国人是被允许担任选战志工，只要他们不支领津贴。

施凯尔坚称，志工参与选战是很正常的事，且他与川普建立了「良好关系」。施凯尔上月和川普在纽约川普大楼（Trump Tower）共进晚餐两小时。

施凯尔告诉记者，工党志工「差不多」在每次美国大选都会这么做。

「他们是在空闲时间活动，是以志工身分活动，我认为他们在那里会与其他志工住在一起。」

「他们在之前的选举这么做，这次选举也是这么做，就是这么简单。」