川普威胁升高关税 传印度国安顾问抵莫斯科

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（法新社新德里6日电） 华府以印度对俄罗斯采购石油为由，威胁升高关税后，印度媒体报导，印度国家安全顾问多瓦尔今天在俄罗斯首都莫斯科。

印度是俄罗斯石油主要买家。石油是莫斯科对乌克兰军事攻势主要财源。

美国总统川普昨天表示，正考虑针对新德里向莫斯科购油一事，「大幅」调升从印度进口商品的关税。

新德里当局虽未证实，不过「印度人报」（The Hindu）报导，多瓦尔（Ajit Doval）昨天夜里前往莫斯科，新德里电视台（NTDV）也报导他正在俄罗斯。

多瓦尔据报访俄，时机上正逢今天抵达莫斯科的美国特使魏科夫（Steve Witkoff）计划会见俄罗斯领导层。

川普对俄罗斯发出8日对乌克兰停止攻势，否则面临新惩罚的最后通牒。

印度外交部4日表示，美国施压停止对俄采购石油之举「没有正当性而且不合理」，并强调新德里将捍卫自身利益。

新德里表示，「由于这场冲突爆发后，传统石油供应转向欧洲，因而开始从俄罗斯进口」。

凯投宏观公司（Capital Economics）的夏哈（Shilan Shah）表示，印度「原则上」可以「在几乎不会对经济造成冲击的情况下，相对容易」找到其他供应者。

不过从政治层面上来看，这么做会面临挑战。

他说：「如果被认为向川普的要求屈服，那就不妙…决策之士不愿意基本上友好（而且长期）的对俄罗斯关系遭到颠覆」。