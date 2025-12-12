川普对干旋俄乌感挫折 泽伦斯基批美施压割让领土

（法新社基辅11日电） 美国白宫发言人表示，总统川普对俄罗斯与乌克兰「感到极度挫折」；基辅则说，华府仍要乌克兰重大领土让步，但为何没要求俄国在反方向撤退同样距离。

川普的发言人李威特（Karoline Leavitt）今天告诉记者：「总统对这场战争的双方都感极度挫折。他不想再有任何口头讨论，他要行动，他希望这场战争终结。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早表示，上个月美方提出乌俄停战28点方案，却高度偏袒俄罗斯，此后，华府的立场也几乎没什么调整。

泽伦斯基指出，美国仍在施压乌克兰，向俄国让出土地，作为结束俄国侵略乌克兰战争的条件之一。

●问题重重

泽伦斯基反对乌克兰单方面从顿内茨克州（Donetsk）撤军的构想。

他说：「为何俄方不往后撤退同样的距离？」又说，还有「很多问题」尚未解决。

而早在2022年，俄罗斯便声称正式并吞顿内茨克、赫松（Kherson）、卢甘斯克（Lugansk）及札波罗热（Zaporizhzhia），尽管俄方并未完全控制这些区域。而根据法新社综合「战争研究所」（ISW）的数据分析，乌克兰目前仍掌握约1/5的顿内茨克。

法新社报导，根据美国的方案，俄罗斯须撤离在哈尔科夫（Kharkiv）、苏梅（Sumy）及第聂伯罗彼得罗夫斯克（Dnipropetrovsk）地区所占领的领土；莫斯科对这3地本来就未正式宣告并吞。

事实上，在兵力和武器方面拥有数量优势的俄罗斯，在战场上一直艰难地推进。

●欧洲立场

法新社指出，川普在整个斡旋过程中，大致上想让欧洲置身度外，而倾向美方直接与莫斯科及基辅协商。

但泽伦斯基同时寻求欧洲国家的支持。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）昨晚在X平台贴文指出：「任何和平协议都不能埋下未来冲突的种子，更不能破坏更广泛欧洲安全架构。」

她说：「下周将是寻求实现『公正且可持续和平』的关键。」（编译：纪锦玲）