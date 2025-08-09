川普将会蒲亭 美俄历史峰会一览

afp_tickers

6 分钟

（法新社巴黎9日电） 美国总统川普和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）本月15日将在美国阿拉斯加州见面讨论俄乌战争。这两个核武大国领袖过去曾有多次历史性会晤，以下是大事记：

● 1959年：艾森豪与赫鲁雪夫

美国前总统艾森豪（Dwight Eisenhower）与前苏联（Soviet Union）领袖赫鲁雪夫（Nikita Khrushchev）1959年9月在大卫营（Camp David）会面，这是苏联领袖首次访美。

赫鲁雪夫在好莱坞（Hollywood）发表演说，台下听众包括女星玛丽莲梦露（Marilyn Monroe）和伊丽莎白泰勒（Elizabeth Taylor）。

峰会结束后，双方发表声明，称两大强国将致力针对裁军和冷战时期分裂的柏林地位展开谈判。

● 1961年：甘乃迪与赫鲁雪夫

美国前总统甘乃迪（John F. Kennedy）1961年6月在维也纳美泉宫（Schoenbrunn Palace）会晤赫鲁雪夫。

与冷战时期氛围相符，这场峰会也相当冷淡，尤其不久前刚发生美国支持的入侵古巴猪湾（Bay of Pigs）行动以失败收场。柏林是这场会议的首要议题，但2个月后，将柏林分裂为东西两半的围墙就建起来了。

一年后爆发古巴飞弹危机，使全球濒临核武战争。

● 1972年：尼克森与布里兹涅夫

美国前总统尼克森（Richard Nixon）与前苏联领袖布里兹涅夫（Leonid Brezhnev）1972年5月在莫斯科举行峰会，这次会面因越战蒙上阴影。

但这场峰会最终证明是两大强国关系迈向缓和期的关键，双方签署了「限制战略武器谈判」（SALT）和「反弹道飞弹」（ABM）武器管制等条约。

两人在联合声明中说，和平共存是双边关系在核子时代的唯一基础。两人在位期间又会晤2次，凸显双边关系解冻。但1979年苏联入侵阿富汗，使美苏关系再次降温。

● 1986年：雷根与戈巴契夫

美国前总统雷根（Ronald Reagan）与前苏联领袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在4年内4度举行峰会。

第一次是1985年11月在日内瓦，雷根当时仍大肆批评这个「邪恶帝国」，他提议与戈巴契夫赴日内瓦湖（Lake Geneva）散步，「呼吸新鲜空气」。两人回来后，对话出现「化学反应」，雷根觉得戈巴契夫「很令人自在，很好相处」。

第3次峰会在1987年12月举行，两国就消除短中程核子飞弹的条约达成共识。

● 1992年：老布希与叶尔钦

美国前总统老布希（George H. W. Bush）1992年2月招待「朋友」前俄罗斯总统叶尔钦（Boris Yeltsin）访美，这是叶尔钦自苏联解体后首度访美。

两人费心维持密切私交，作为两国经济合作的基础，同时持续裁减核武库。这次峰会象徵叶尔钦站上世界舞台。

● 1995年：柯林顿与叶尔钦

美国前总统柯林顿（Bill Clinton）与叶尔钦在位期间共举行8次峰会，其中一次是1995年10月在纽约海德公园（Hyde Park）举行。他们多年间有过诸多分歧，有时又像老友一样相处。

● 2018年：川普与蒲亭

美国总统川普（Donald Trump）于2018年7月16日在芬兰首都赫尔辛基会晤蒲亭，引发华府政界愤慨。莫斯科当时否认干预美国总统大选，川普也支持俄方说法。

两人主张展开新的美俄关系，并谈到叙利亚、乌克兰、中国、贸易关税以及核武库等议题，会后表达希望针对全球挑战再次举行会谈。

● 2021年：拜登与蒲亭

美国前总统拜登（Joe Biden）2021年6月16日与蒲亭在日内瓦谈了3个半小时后，一反常态地并未举行联合记者会。但双方同意恢复派遣大使赴对方首都。

拜登先前指控俄罗斯企图破坏他在2020年大选中的候选资格，随后两国各自召回大使。

蒲亭说，他感觉拜登「没有敌意」；拜登也认为这次会谈「具建设性」。