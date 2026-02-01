川普扫荡移民行动被捕 5岁童获释返家

（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普政府强力扫荡移民，一名5岁男童在明尼阿波利斯（Minneapolis）突袭行动中遭到拘留，事件震惊全球。一名国会议员今天指出，男童已经返家。

移民暨海关执法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）人员1月20日逮捕寻求庇护的厄瓜多父子─5岁的连恩．康尼荷．拉莫斯（Liam Conejo Ramos）和父亲艾德瑞安．康尼荷．阿里亚斯（Adrian Conejo Arias）。当时男童刚从幼稚园返家。

男童戴着蓝色兔子帽、背着书包遭官员拘留的画面迅速传遍全球，进一步激起外界对联邦移民镇压行动的不满。执法人员在一波行动中开枪，已经导致两名美国公民丧生。

父子俩在距住家数百英里外的德州拘留中心待了10天，法官昨天裁定予以释放。

陪同这对父子的民主党籍联邦众议员卡斯楚（Joaquin Castro）在社群平台X发文并附上男童照片表示：「连恩现在已经回家，戴着他的帽子、背着他的书包。」

川普政府辩称，由于这名父亲企图逃避移民官员，移民暨海关执法局才会将孩子一同拘留。

卡斯楚上周探视拘留中心时表示，艾德瑞安．康尼荷．阿里亚斯形容儿子「难过、沮丧」。

卡斯楚当时在X上写道：「他爸爸说，他已经不像原来的他了。」

下令释放男童的联邦地区法官比里（Fred Biery）在措辞严厉的判决书中指出，「本案肇因于政府每日遣返配额目标既不周延而且执行不当，甚至不惜对儿童造成创伤」。

比里也援引美国宪法第四修正案，强调其保障人民有免于「不合理搜索和扣押」的权利。

判决结果出炉后，卡斯楚亲自去接这对父子，陪伴他们搭机返抵明尼苏达州。

卡斯楚写道：「我们不会停止，直到每个孩子、所有家庭都在家团聚。」